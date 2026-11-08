Трампу назвали дату можливого імпічменту: ШІ спрогнозував, коли це може статися

Дональд Трамп / © Associated Press

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Після поразки республіканців на виборах до Конгресу США знову заговорили про можливий імпічмент Дональда Трампа. Штучний інтелект навіть назвав конкретну дату, коли це може статися. Втім, демократи поки не підтверджують таких планів.

Про це повідомляє видання UNILAD.

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Після перемоги демократів, які отримали контроль над обома палатами Конгресу, зросла ймовірність розслідувань діяльності адміністрації Трампа. Теоретично вони можуть завершитися третьою спробою оголосити президенту імпічмент.

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За оцінкою штучного інтелекту, така спроба може відбутися 15 червня 2027 року. Однак ця дата є лише припущенням, а не підтвердженим прогнозом чи рішенням американських законодавців.

Чи можуть усунути Трампа з посади

Новий склад Конгресу розпочне роботу 3 січня 2027 року. Демократи зможуть ініціювати розслідування та вимагати документи від представників адміністрації.

Якщо будуть виявлені докази серйозних порушень, Палата представників може оголосити президенту імпічмент простою більшістю голосів. Проте для його усунення з посади знадобиться підтримка двох третин Сенату.

Сам Трамп заявив Sky News, що не боїться такого сценарію.

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«Думаю, це знищить Демократичну партію, якщо вони це зроблять. Це буде імпічмент без жодної причини», — сказав президент.

Водночас лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс 4 листопада наголосив, що ніхто з однопартійців не обговорював із ним імпічмент. За його словами, наразі пріоритетами демократів залишаються зниження вартості життя та контроль за адміністрацією президента.

Нагадаємо, Трампу вже двічі оголошували імпічмент — у 2019 та 2021 роках, однак обидва рази Сенат його виправдав.

Таким чином, третя спроба імпічменту можлива, але наразі немає підтверджень, що демократи планують її розпочати, а тим паче — у названу штучним інтелектом дату.

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Трамп звинуватив демократів у погрозах імпічментом

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив демократів у тиску на високопосадовців його адміністрації. За його словами, представники опозиції погрожують імпічментом генеральному прокурору США та іншим посадовцям, намагаючись вплинути на їхню діяльність.

«Демократи ходять довкола і погрожують багатьом людям, зокрема генеральному прокурору Сполучених Штатів та іншим, імпічментом і багатьма іншими формами тиску», — заявив Трамп у соцмережі.

Заява пролунала після перемоги демократів на виборах до Конгресу. Отримавши контроль над обома палатами, вони планують посилити нагляд за адміністрацією президента, зокрема провести розслідування її рішень. Також демократи мають намір домагатися нової військової допомоги Україні та посилення санкцій проти Росії.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Республіканська партія здобула б нищівну перемогу на виборах, якби його ім’я було в бюлетенях. Таке повідомлення його команда розіслала від імені президента користувачам американських мобільних мереж.

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