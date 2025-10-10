Трампу не дісталася Нобелівська премія: як відреагували в Білому домі

Трамп так і не отримав премію миру / © Associated Press

У Білому домі прокоментували рішення Нобелівського комітету присудити премію миру лідерці опозиції Венесуели Марії Коріні Мачадо, а не президентовы США Дональдові Трампу попри те, що він дуже прагнув її отримати.

Про це написав директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун у соцмережі Х.

«Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. У нього серце гуманіста, і ніколи не знайдеться нікого, подібного до нього, хто міг би зрушити гори силою своєї волі», — написав Чун.

Він дорікнув, що нібито «Нобелівський комітет довів, що вони ставлять політику вище за мир».

Нагадаємо, що Дональд Трамп так і не отримав таку бажану ним Нобелівську премію миру. Натомість нагороду отримала політикиня з Венесуели Марія Коріна Мачадо.

Своєю чергою диктатор Путін полестив Трампу за його ставлення до війни в Україні та висунув претензії до Нобелівського комітету. У відповідь Трамп висловив подяку господареві Кремля за його слова про Нобелівський комітет.