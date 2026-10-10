«Трампу не можна довіряти»: у США вибухнули критикою після рішення щодо російського пального

Конгрес США / © Associated Press

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У Конгресі США різко розкритикували президента Дональда Трампа після його домовленості з Путіним про постачання дизельного палива.

Про це повідомляє Politico.

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Як зазначає видання, несподіване рішення стало черговим кроком адміністрації Трампа у спробі стримати рекордне зростання цін на дизельне пальне. На ситуацію впливають війна проти Ірану, що триває, та українські удари по російських нафтопереробних заводах.

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Водночас демократи в Конгресі вважають, що цей крок може свідчити про послаблення підтримки України з боку Трампа в її протистоянні російському вторгненню.

Конгресмен Дон Бейєр назвав рішення, оголошене в п’ятницю, обурливим.

«Саме про це ми попереджали всіх, хто хотів слухати: Трампу не можна довіряти ані трохи, коли йдеться про Росію. Надати йому розширені повноваження щодо введення мит у надії, що він використає їх на допомогу Україні, було помилкою», — написав він у соцмережі X.

За даними Politico, протягом останніх місяців Росія скоротила експорт дизельного пального на тлі активізації українських атак на її нафтопереробні підприємства. Це, зокрема, сприяло виникненню глобального дефіциту дизеля.

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Водночас залишається незрозумілим, як Москва зможе забезпечити обсяги постачання, про які заявив Трамп, зважаючи на те, що значна частина російських нафтопереробних заводів не працює.

Експерти енергетичної галузі також поставили під сумнів здатність цієї домовленості помітно вплинути на вартість дизельного пального.

Старший аналітик Eurasia Group Грегорі Брю звернув увагу на те, що обсяги, про які йдеться в негайних зобов’язаннях Москви, становлять менш як 2% від загального обсягу видобутку США, який сягає 3,6 мільйона барелів на добу.

«Окрім того, що ці цифри не надто великі, це свідчить про те, що Росія готова скасувати заборону на експорт нафтопродуктів… що, на мою думку, навряд чи станеться без припинення атак з боку України», — написав він у соцмережі X.

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Як зазначає видання, спеціальний представник президента Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва Кирило Дмитрієв привітав рішення вже за кілька хвилин після заяви Трампа в п’ятницю.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп позитивно висловився про домовленість щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки та подякував Путіну.

Ми раніше інформували, що Росія починає достроково скасовувати обмеження на експорт дизельного пального та заявляє про готовність збільшити постачання до США вже в жовтні.

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