Трампу не варто піддаватися ядерному шантажу РФ: західні аналітики викрили блеф Путіна

Чому Трампу не можна піддаватися ядерному шантажу Росії / © ТСН.ua

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Після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про рішення Вашингтона та союзників по НАТО поставити Україні нове озброєння, Кремль відповів ядерними погрозами. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков нагадав, що «ядерна доктрина Росії залишається чинною, а отже, всі її положення продовжують діяти». Подібні заяви — це не новина, а перевірений прийом російської психологічної війни, спрямований на стримування США. Адміністрації Трампа не варто піддаватися цим іграм.

Про це пишуть автори матеріалу в nationalreview.

«У російській військовій доктрині ядерна зброя сприймається як інструмент когнітивного впливу. Ще від часів холодної війни Москва розвивала концепцію „рефлексивного контролю“ — впливу на прийняття рішень супротивника шляхом інформаційних маніпуляцій, які створюють хибне уявлення про ядерний баланс», — йдеться у матеріалі.

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Минулого, 2024, року Росія нібито змінила свою ядерну доктрину, згідно з якою будь-який удар по ній від неядерної держави за підтримки ядерної держави може вважатися спільною атакою — і, відповідно, приводом для ядерного удару у відповідь.

Наразі Москва знову намагається маніпулювати страхами США перед ядерною ескалацією, щоб перешкодити військовій допомозі Україні. Кремль представляє Америку як агресора, дії якого нібито можуть призвести до війни, яка змушує Росію застосувати ядерну зброю.

Останніми роками Росія неодноразово проводила так звані червоні лінії із відкритими ядерними загрозами.

«У червні колишній президент Дмитро Медведєв засудив удар США по ядерній інфраструктурі Ірану і заявив, що „низка країн готова безпосередньо передати Ірану свої ядерні боєголовки“. Міністр закордонних справ Сергій Лавров вторив йому, говорячи про „неминучість Третьої світової“», — нагадують автори.

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Чому США досі демонструють обережність

Проте, незважаючи на постійні погрози з боку Росії з 2022 року, жодної спроби ядерного удару не було. Адміністрація колишнього президента США Джо Байдена, однак, часто демонструвала надмірну обережність.

Наприклад, 2022-го, після попередження Путіна про «серйозні наслідки» при постачанні Україні далекобійних ракет, Джо Байден заявив, що світ стоїть на межі «Армагеддону».

Адміністрація Трампа раніше також піддавалася впливу таких загроз. Він заявляв, що конфлікт в Україні може призвести до Третьої світової війни США.

Але нещодавню відповідь Трампа на істеричну заяву Медведєва можна вважати правильним прикладом реакції: він висміяв «легковажну» згадку ядерної зброї і назвав твердження про передачу боєголовок Ірану «абсурдним».

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Медведєв, своєю чергою, був змушений відступити, заявивши, що Росія «не має наміру» постачати Ірану ядерну зброю.

«Тож, Вашингтону слід змінити підхід. Замість того, щоб боятися, потрібно впевнено реагувати на погрози та нагадувати Москві про потужність американського ядерного арсеналу та наслідки будь-якого агресивного кроку. Ядерний шантаж із боку Росії триває вже третій рік. Настав час припинити сприймати його всерйоз і почати демонструвати його безпідставність», — зазначають аналітики.

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