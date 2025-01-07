Трампу почала набридати нав’язливість Ілона Маска – журналістка NYT

За словами журналістки, Трамп дійсно трохи скаржиться на те, що Маск часто перебуває поруч.

Обраний президент США Дональд Трамп непублічно скаржиться своєму оточенню, що йому обридла надокучливість мільярдера і винахідника Ілона Маска.

Про це заявила журналістка New York Times і політична аналітикиня Меггі Габерман, передає видання The Daily Beast.

Публічно Дональд Трамп показує захваті від того, що його мега-донор і "перший приятель" Ілон Маск розташувався поблизу його будинку. В приватному порядку Трамп, здається, втомився від того, що Маск заглядає, коли йому заманеться.

"Трамп дійсно трохи скаржиться людям на те, що Маск часто перебуває поруч… Він постійно під носом у Трампа", – каже журналістка.

У виданні зазначають, що Трамп ще навіть не обійняв посаду, а Маск вже втягнувся в політичні баталії до такої міри, що демократи називали його "президентом Маском".

За словами журналістки, Маск, схоже, більш схильний дратувати Трампа, ніж деякі інші його радники. Той факт, що Маск бажає і може фінансувати багато речей, ймовірно, дає йому більше часу у спілкуванні з Трампом, порівняно з іншими, але це все одно важкі стосунки.

Раніше британські політики закликали Трампа переглянути стосунки з Ілоном Маском.

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