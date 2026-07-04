Дональд Трамп / © Associated Press

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Всесвітній алмазний центр Антверпена (AWDC) подарував президенту Дональду Трампу ексклюзивний перстень із 321 природним діамантом на честь 250-річчя незалежності США.

Про це повідомили у центрі.

Перстень розробив та створив ювелір та алмазний майстер Давид Готліб. Дизайн прикраси натхненний чемпіонськими кільцями Суперкубку та містить посилання на ювілейну дату.

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Перстень зроблений з 18-каратного золота, крім 321 натурального діаманта, він прикрашений дорогоцінним камінням.

Перстень для Трампа

Перстень також символізує історичні торговельні відносини між двома країнами. На внутрішньому боці каблучки вигравірувано напис: «Створено в Антверпені для Дональда Джона Трампа».

Представник Білого дому повідомив AP на умовах анонімності, що каблучку Дональду Трампу ще не передали.

Подарунок з’явився через кілька місяців після того, як бельгійська алмазна промисловість домоглася скасування американських мит на імпорт діамантів.

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Американське законодавство дозволяє президентам самостійно вирішувати, чи є подарунок особистим, чи належить державі.

Нагадаємо, Дональд Трамп виступив на захист планів Білого дому прийняти від Катару розкішний літак, який використовуватимуть як президентський борт Air Force One.

«Вони роблять нам подарунок», — сказав Трамп журналістам.

Речниця Білого дому Каролайн Левітт заявила, що «будь-який подарунок, наданий іноземним урядом, завжди приймається у повній відповідності до всіх чинних законів. Адміністрація президента Трампа прагне повної прозорості».

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Конституція США має положення, відоме як «клаузула» про винагороди, яке обмежує подарунки, які президенти США можуть приймати від іноземних урядів. Його розробили для того, щоб запобігти залежності лідерів від іноземних урядів.

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