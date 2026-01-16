Трампу подарували медаль Премії миру, яку він так хотів: у Норвегії обурилися

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

У Норвегії з обуренням відреагували на новину про те, що лауреатка Нобелівської премії миру — лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо — подарувала свою медаль президенту США Дональду Трампу.

Про це пише Bloomberg.

«Це абсолютно нечувано. З її боку це повна відсутність поваги до нагороди», — сказала професорка Університету Осло Янні Хааланд Матларі.

Реклама

«Той факт, що Трамп приймає медаль, говорить про нього як про людину: класичний хвалько, який хоче прикрасити себе чужими нагородами й досягненнями», — сказав колишній міністр фінансів Норвегії та нинішній лідер Центристської партії Трюгве Слагсволд Ведум.

Лідерка Соціалістичної лівої партії Кірсті Бергсто назвала це рішення «абсолютно абсурдним і безглуздим».

Нагадаємо, Марія Коріна Мачадо повідомила журналістам, що під час приватної зустрічі в Білому домі вона подарувала Дональду Трампу медаль Нобелівської премії миру.

Телеканал Fox News із посиланням на посадовців Білого дому стверджує, що Трамп медаль прийняв.

Реклама

«Я вважаю, що сьогодні історичний день для нас, венесуельців», — заявила Мачадо після першої особистої зустрічі з Трампом.

Сам Трамп вчинок Мачадо назвав «чудовим жестом взаємної поваги».

«Для мене було великою честю зустрітися сьогодні з Марією Коріною Мачадо з Венесуели. Вона чудова жінка, яка так багато пережила. Марія вручила мені свою Нобелівську премію миру за виконану роботу. Такий чудовий жест взаємної поваги. Дякую, Маріє!» — написав він у соцмережі.

Марія Коріна Мачадо — лідерка опозиції, а також засновниця і колишня президентка Венесуельської волонтерської організації Súmate.

Реклама

Нобелівську премію миру їй присудили «за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії».

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на премію миру, оскільки від початку свого нового терміну в Білому домі зміг припинити декілька воєн.

Довідка: Нобелівську премію миру вважають однією з найпрестижніших нагород. Це одна з шести премій, заснованих шведським вченим, підприємцем та філантропом Альфредом Нобелем.

Її вручають від 1901 року людям, які «зробили найбільше для братерства між народами, для скасування чи скорочення армій та для сприяння мирним конгресам».