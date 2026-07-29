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Трампу приписували роман із першою "королевою краси" СРСР: де вона зараз

Переможницю першого офіційного конкурсу краси в СРСР Марію Калініну багато років пов’язували з Дональдом Трампом, однак сама модель заперечувала романтичні стосунки. Нині вона живе у США та майже не з’являється на публіці.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Переможницю першого офіційного конкурсу краси в Радянському Союзі Марію Калініну багато років пов’язують із президентом США Дональдом Трампом. Сама модель запевняла, що між ними були лише дружні стосунки.

У Мережі знову поширили архівне фото молодого Дональда Трампа з Марією Калініною — переможницею конкурсу «Московська красуня-1988». Знімок привернув увагу до давніх чуток про можливий роман між американським мільярдером і радянською моделлю. Про це пише видання «ГОРДОН».

Марії Калініній було лише 16 років, коли вона здобула титул першої офіційної «королеви краси» СРСР. Після конкурсу дівчина працювала моделлю в Європі, а згодом переїхала до Сполучених Штатів.

Ім’я Калініної почали пов’язувати з Трампом після його поїздки до Москви 1996 року. Тоді майбутній президент США приїхав обговорювати можливе будівництво Trump Tower і відвідав прийом у готелі «Балчуг Кемпінскі».

У доповіді комітету Сенату США з розвідки, оприлюдненій 2020 року, йшлося про ймовірні стосунки Трампа з переможницею російського конкурсу краси. Ім’я жінки в документі не називали, однак журналісти припустили, що йшлося саме про Марію Калініну. На той час Трамп був одружений із Марлою Мейплз.

1998 року Трамп з’явився разом із Калініною на заході в Лас-Вегасі. Він назвав її «найкрасивішою хазяйкою» Москви та пожартував, що сподівається вивчити російську мову завдяки Маші.

Сама Калініна заперечувала роман. За її словами, Трамп мав до неї певні почуття і пропонував покинути хлопця, однак вона погодилася лише на дружбу.

«Він має якісь почуття до мене, але в нас не було роману», — стверджувала колишня модель.

Після переїзду до США Калініна намагалася побудувати акторську кар’єру під псевдонімом Марая Кейліна. Найвідомішою її роботою стала роль графині Єлизавети Баторі у фільмі жахів «Залишитися в живих».

Згодом вона залишила акторство, захопилася кундаліні-йогою та стала сертифікованою інструкторкою. Нині Калініна мешкає в Лос-Анджелесі, проводить заняття з йоги та організовує ретрити на Балі. Вона майже не веде публічного життя, а її сторінки в соціальних мережах закриті.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Трамп мав романи з моделлю Playboy та порнозіркою, поки Меланія няньчилась з сином

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