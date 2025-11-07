"Трампу увірвався терпець": експерт пояснив, чому США перейшли до жорстких санкцій

Трамп та Путін / © ТСН.ua

Дональду Трампу «урвався терпець» вести діалог з Москвою. Як зазначив експерт, Володимир Путін лише імітував готовність до переговорів, не роблячи реальних кроків. Тепер Трамп перейшов до жорстких санкцій проти нафтових компаній РФ.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов.

Експерт зазначив, що упродовж весни та літа Дональд Трамп неодноразово давав Москві шанс сісти за стіл переговорів. Після кожних таких контактів американський лідер відкликав свої погрози, сподіваючись, що Росія почне діяти конструктивно.

Натомість Кремль лише імітував готовність до співпраці, але реальних кроків не робив.

«Трампу вочевидь урвався терпець, кілька разів він давав Путіну ще два чи три тижні, казав, що ось-ось запровадить санкції, але знімав погрози після контактів із росіянами», — сказав Сергій Стуканов.

Такі епізоди повторювалися кілька разів і врешті переконали президента США змінити підхід.

Після кількох безрезультатних раундів консультацій Трамп перейшов до конкретних кроків. Він ухвалив рішення про запровадження перших серйозних санкцій проти російських нафтових компаній. Також він відкрив можливість продажу зброї союзникам по НАТО, які підтримують Україну.

Після запровадження обмежень Трамп заявив, що чекатиме шість місяців, поки вони почнуть давати результат, і вже зараз наголошує на їхній дієвості.

«Під час кожної зустрічі з журналістами Трамп наголошує, що санкції діють: Туреччина вже купує нафту не в російських компаній, а китайські фірми замислюються, чи варто співпрацювати з підсанкційними компаніями», — зазначив Стуканов.

Чого Трамп очікує від Путіна

Останніми тижнями Трамп зосередив увагу на внутрішніх справах США, але продовжує контролювати тему відносин із Москвою. На тлі заяв Віктора Орбана про можливий саміт у Будапешті, президент США чітко показує, що очікує від Росії конкретних кроків, а не нових обіцянок.

«Трамп дав росіянам кілька шансів, але зараз каже: ви не хочете діяти конструктивно, тому ми діємо інакше», — сказав Стуканов.

За його словами, мета Трампа тепер — побачити реальні зміни у поведінці Кремля. Будь-які нові контакти з Путіним можливі лише тоді, коли Росія покаже готовність до конструктивних рішень, а не продовжить затягувати процес.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін назвав нові запроваджені 22 жовтня санкції США проти його країни «недружнім актом» і спробою тиску, яка не сприяє зміцненню російсько-американських відносин.

Своєю чергою Зеленський заявляв, що санкції США, запроваджені президентом Дональдом Трампом, є прямим сигналом Путіну: або сідати за стіл переговорів, або готуватися до отримання Україною далекобійної зброї. Зеленський пояснив, що Трамп таким чином показує Путіну, що «вікно відкрито», натякаючи на можливе передавання Києву ракет «Томагавк» у разі відмови від перемовин.