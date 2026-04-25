Трампу вже знайшли заміну: хто може стати новим господарем Білого дому

Дональд Трамп

Державного секретаря Марко Рубіо вважають реальним кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року. Очільник Держдепу США може стати наступником Дональда Трампа на посаді через його позицію щодо іноземних конфліктів та здатність уникати політичних пасток.

Про це пише видання Politico.

Високопоставлений чиновник Білого дому, який говорив на умовах анонімності, описав Рубіо як «вірного, неймовірно розумного, красномовного та дуже досвідченого», додавши, що він «переможець».

Минулого місяця непряме опитування CPAC показало величезне зростання популярності Рубіо — до 35 відсотків, порівняно з 3 відсотками минулого року. Тим часом Венс знизився з торішніх 61 відсотків, хоча він все ще лідирує з 53 відсотками.

Опитування YouGov демонструють подібну динаміку — опитування, проведене у квітні, поставило Венса на перше місце у списку потенційних кандидатів від республіканців з 63 відсотками, а Рубіо — з 42 відсотками — порівняно з вересневим опитуванням, яке показало 65 відсотків для Венса та 33 відсотки для Рубіо.

Рубіо не витіснив Венса зі списку кандидатів, але держсекретаря називають реальним варіантом для того, щоб стати наступником Трампа.

Подвійна роль державного секретаря та голови Ради національної безпеки, які виконує Рубіо, природно ставлять його в центр ухвалення вирішальних рішень. Але, мабуть, немає більшої переваги, ніж його фізична близькість до Трампа.

Частиною сходження Рубіо є також ключова роль, яку він відіграв у новій потужній політиці адміністрації щодо Західної півкулі. Він брав активну участь в ударах по ймовірних суднах з наркотиками та операціях у Венесуелі та на Кубі, що контрастує з тривалою справою, в яку перетворилася війна з Іраном.

Ще один момент на користь Рубіо: уникнення скандалів та вірусних моментів, які затьмарюють або бентежать його боса. Його також ніколи не звинувачували у суперечках з Трампом, наприклад, у тому, що він не достатній «ентузіаст» щодо військової операції США в Ірані.

