Трампу загрожує увʼязнення через розголошення інформації про суд

Суд не бачить, що кілька штрафів у 1000 вплинули на Трампа.

Суддя у кримінальному процесі проти Дональда Трампа за підкуп порнозірки оштрафував його на 1000 доларів за неповагу до суду.

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Про це інформує Reuters.

Це вже десятий випадок, коли Трампа штрафують за порушення наказу про нерозголошення інформації, наступного разу колишнього голову Білого дому можуть відправити в'язниці.

Суддя Хуан Мерчан сказав, що дев’ять штрафів у розмірі 1000 доларів, які він наклав раніше, здається, не заважають Трампу порушувати судову таємницю. Зокрема Трамп продовжує розповсюджувати інформацію про присяжних і свідків у першому кримінальному процесі проти колишнього президента США.

Дане порушення карається штрафом у 1000 доларів, або увʼязненням на 30 діб.

"Я не хочу накладати ув'язнення і зробив усе можливе, щоб уникнути цього. Але я зроблю це, якщо необхідно", - сказав суддя.

Представник суду заявив, що він вважає увʼязнення останнім засобом, оскільки він може зірвати судовий процес, створити надзвичайні проблеми з безпекою та ускладнити президентські вибори 2024 року. Але він також підкреслив, що "тривалі та навмисні" порушення Трампом наказу про нерозголошення інформації є "прямим нападом на верховенство закону".

Минулого тижня Мерчан оштрафував Трампа на 9000 доларів за дев'ять постів у соціальних мережах, які, на його думку, порушили заборону нерозголошення інформації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп заявив, що хотів приєднатися до людей, які штурмували Капітолій.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп зберігає перевагу над Байденом перед виборами в США 2024.

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