Дональд Трамп / © Associated Press

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У США розслідують появу напису «86 47» біля Білого дому як можливу погрозу президентові Дональду Трампу.

Про це пише Fox New.

Напис з’явився на траві Національної алеї між Монументом Вашингтона та меморіалом Другої світової війни. Слідчі вже вилучили зразки ґрунту та трави для експертизи.

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У Білому домі та МВС США заявили, що будь-які погрози президенту сприймаються вкрай серйозно.

Число «47» вважають відсиланням до Дональда Трампа як 47-го президента США. Водночас навколо «86» тривають суперечки: у побуті цей сленг означає «позбутися» або «усунути», але в кримінальному середовищі його також трактують як натяк на вбивство.

Раніше через аналогічний напис «86 47» під слідство потрапив колишній директор ФБР Джеймс Комі, який виклав фото з такими цифрами, викладеними мушлями на пляжі.

Замахи на Трампа — що відомо

Під час передвиборчої кампанії 2024 року Трамп пережив два замахи. 14 липня на мітингу в штаті Пенсільванія 20-річний місцевий житель Томас Метью Крукс зумів обійти всі контури безпеки, розташувався на даху сусідньої будівлі та відкрив стрілянину зі штурмової гвинтівки з оптичним прицілом. Тоді Трамп дивом уникнув загибелі — одна з куль пройшла дуже близько до його голови, зачепивши вухо. Силовики закрили політика своїми тілами, проте той встиг підвестися і підняв руку. Снайпери ліквідували зловмисника у відповідь вогнем.

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15 вересня відбулася нова спроба замаху на Трампа під час гри в гольф. Зловмисника затримано, політик не постраждав. Запобігти трагедії зумів один із співробітників Секретної служби — він помітив стовбур, що стирчить із кущів, і миттєво зреагував, відкривши вогонь.

22 лютого агенти Секретної служби США застрелили озброєного чоловіка після проникнення на охоронюваний периметр резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

26 квітня під час прийому Асоціації кореспондентів при Білому домі, на якому був присутній президент США Дональд Трамп та перша леді, сталася стрілянина. Перші особи держави були евакуйовані, захід відкладено на місяць. Ймовірного стрільця затримано.

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