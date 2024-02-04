Трампу здалося, що він схожий на Елвіса Преслі: фото

Експрезидент США Дональд Трамп опублікував дивне фото, поцікавившись у своїх шанувальників, чи не схожий він на Елвіса Преслі.

Про це повідомляє Insider.

Колаж із двох фотографій, на одній з яких зображений він сам, а на іншій Елвіс Преслі, Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social в суботу, 3 лютого.

Колаж із фото Елвіса Преслі (ліворуч) та Дональда Трампа (праворуч) / Фото: із соцмереж

“Багато років люди говорили, що ми з Елвісом схожі. Тепер ця картинка циркулює всюди. Що ти думаєш?" - несподівано видав експрезидент США.

Незрозуміло, що спонукало Трампа опублікувати таку фотографію, але колишній президент уже порівнював себе з видатними історичними особистостями, включно з Нельсоном Манделою, Авраамом Лінкольном і навіть знаменитою картиною Леонардо да Вінчі “Мона Ліза”.

Багато людей висміяли Трампа за цей пост. Менеджер соціальних мереж від Демократичної партії Джонні Палмадесса поставив під сумнів стан здоров'я Трампа.

“Дональд Трамп явно має деменцію. Він порівняв себе з Елвісом, тому що думав, що виглядає так само. Йому потрібно звернутися за допомогою”, — написав він на платформі X (колишній Twitter).

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Треба визнати, що деякі користувачі платформи Truth Social погодилися з колишнім президентом і підтвердили схожість з Елвісом Преслі. Проте дехто все ж відредагував фотографії, щоб порівняти його обличчя з обличчям Адольфа Гітлера.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп на зустрічі з виборцями, намагаючись описати роботу протиракетного щита в Ізраїлі, використав активну жестикуляцію та кумедне звуконаслідування.

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