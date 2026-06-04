Трампу зв’язують руки щодо війни: проти нього пішли навіть свої, ухвалили резолюцію

Дональд Трамп / © Associated Press

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Палата представників США ухвалила резолюцію проти війни з Іраном — вперше четверо республіканців підтримали демократів у виклику Трампу.

Про це пише CNN.

Законодавці Палати представників ухвалили ініціативу, покликану змусити президента США Дональда Трампа завершити війну з Іраном. Це стало перемогою демократів і прихильників суворого дотримання Конституції, які заявляють, що цей конфлікт є незаконним без прямого схвалення Конгресу.

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Голосування завершилося з результатом 215 проти 208.

Четверо республіканців — конгресмени Томас Массі з Кентуккі, Браян Фіцпатрік із Пенсильванії, Том Барретт із Мічигану та Воррен Девідсон з Огайо — приєдналися до демократів і підтримали цю ініціативу.

«Цей крок має переважно символічне значення, адже досі точаться суперечки щодо того, чи має така ініціатива — так звана паралельна резолюція — силу закону. І Трамп, напевно, оскаржуватиме її чинність, навіть якщо її також ухвалить Сенат, куди вона прямує далі», — зазначають журналісти.

І все ж це голосування стало важливою подією в політичній боротьбі довкола війни з Іраном: Конгрес офіційно зафіксував свою позицію, засудивши конфлікт, який триває вже понад три місяці, похитнув світову економіку й досі не має очевидного завершення.

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Дональд Трамп заявив про успішний перебіг переговорів щодо Ірану. За його словами, перші результати процесу можуть з’явитися вже цими вихідними. Вашингтон розглядає дипломатичний шлях як пріоритетний, оскільки мирна угода дозволить уникнути масових жертв.

Останніми днями ситуація навколо Ірану знову різко загострилася. США заявили про удари по іранських військових об’єктах після нових атак Тегерана на цілі в Кувейті та Бахрейні.

До слова, Іран завдав ракетно-дронового удару по міжнародному аеропорту Кувейта. Через атаку роботу летовища тимчасово призупиняли, рейси перенаправляли до інших аеропортів, є загиблий і поранені.

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