Транс-жінка втекла з релігійної секти, яку очолював її батько: як жили члени зловісного культу

Транс-жінка вперше розповіла про те, як вона втекла з очолюваного її батьком зловісного культу, який викрадав і ґвалтував інших членів.

Про це пише nypost.com.

42-річна Яя ДеКлауд народилася чоловіком 14 грудня 1981 року. Вона була змушена жити в комплексі з 30 осіб, відомих як "сім'я ДеКлауд", які рідко виходили на вулицю.

Її батько, 73-річний Нельсон ДеКлауд, був колишнім офіцером поліції і духовним лідером групи, яку він використовував для задоволення власних сексуальних потреб. Він помер у Південно-Східному виправному центрі, штат Міссурі, 2014 року, відбуваючи 220-річний термін ув'язнення за викрадення, незаконне позбавлення волі, зґвалтування і насильницьку содомію. Яя стверджує, що її батько використовував "Біблію для маніпулювання суспільством" і навіть робив це за ґратами, поки їй не вдалося втекти в грудні 2000 року.

Яя з Чикаго, штат Іллінойс, США вперше розповіла про життя в культі, де вона зазнала фізичного та емоційного насильства: "Нас було 30 осіб, які жили в комуні, і ми ніколи не виходили за межі громади. У нас була власна церковна служба, і ми ніколи не покидали територію. Мій батько контролював усе, ми вважали його перекладачем від Бога, все, що він говорив чи робив, йшло від Бога. Мій тато був дуже темпераментною людиною, він був дуже суворим. Я впевнена, що він нас любив, але якщо ми робили щось не так, він міг вибухнути".

Яя ДеКлауд / Фото: SWNS

Яя сказала, що життя в комуні було "важким" і "суворим", але це було все, що вона та її сім'я знали. Вона сказала: "Мій тато завжди хотів, щоб "Сім'я" мала бездоганний вигляд. Я чула багато жахливих речей, які, можливо, робив мій батько. Він контролював і використовував Біблію, щоб маніпулювати і керувати нами. Але ось у чому річ, я насправді думаю, що він вірив у те, що говорив. Він виріс у сім'ї південних баптистів, а мій дідусь був проповідником у Канзас-Сіті".

Яя та її брати і сестри відвідували школу в комуні і вивчали математику та англійську мову, як і будь-яка інша дитина: "У нас була навчальна програма, ми ходили до школи вдень, а мої сестри були вчительками. Ми вивчали звичайну навчальну програму – математику, англійську та природничі науки".

Після того, як Нельсон був ув'язнений 1993 року за викрадення, незаконне позбавлення волі, зґвалтування і насильницьку содомію, Яя стверджує, що він однаково контролював сім'ю з в'язниці, надсилаючи листи і розмовляючи телефоном з її мамою і бабусею.

"Мій тато зробив кодовий лист для пейджерів, щоб ми могли спілкуватися одне з одним і попереджати про небезпеку. У той час у нас не було мобільних телефонів, і тато міг спілкуватися з бабусею так, щоб ніхто не міг нас відстежити. Ми переховувалися, поки я не втекла 2000 року, це була ще одна основна причина, чому ми поїхали, нам не дозволяли мати друзів", - пригадала жінка.

Будинок ДеКлауд / Фото: SWNS

У грудні 2000 року Яя та дві її сестри назбирали 40 доларів зі своєї щотижневої допомоги у розмірі 5 доларів і покинули сімейний табір: "Моя сестра попросила одного зі своїх друзів у Каліфорнії знайти нам готель у Джефферсон-Сіті, штат Міссурі. Всі в таборі спали, і ми написали листи членам нашої родини, щоб сказати їм, що нам дуже шкода і що ми мусимо піти. Я дуже добре пам'ятаю ту ніч, дороги були слизькі, і ми постійно послизалися і падали. На нас чекало таксі, яке відвезло нас до готелю".

Коли її батько помер 2014 року, Яя змогла відвідати його у в'язниці, щоб попрощатися і сказати, що вона все ще любить його. Вона сказала: "Коли справа дійшла до цього, він був моїм татом, і я все ще любила його. Там були всі його діти, окрім однієї. Коли ми всі приїхали туди, ми попрощалися, стали в коло і помолилися за нього востаннє. Ми всі пішли поїсти, а потім розійшлися в різні боки".

Після смерті батька та розпаду шлюбу Яя відкрито заявила про свою трансгендерність 2019 року і тепер живе щасливе життя: "Я не почала жити як жінка до 2019 року, це було щось, що завжди було в мені. Я зрозуміла, що я трансгендерна, коли мені було 13-14 років, але це було те, що я ніколи не усвідомлювала. Зараз я самотня і живу своїм найкращим життям – я не можу бути щасливішою".

Яя ДеКлауд / Фото: SWNS

Нагадаємо, вціліла жертва збоченого культу "Діти Бога" розповіла про масові оргії та педофілію. Вважається, що близько 15 000 людей були "Дітьми Божими" під час розквіту культу, який мав вплив по всьому світу і заманював людей під виглядом любові та Ісуса.

Читайте також: