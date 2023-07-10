Трансгендерна жінка вперше перемогла на конкурсі "Міс Нідерланди": який вона має вигляд (фото)

Трансгендерна жінка вперше в історії конкурсу краси отримала корону "Міс Нідерланди" і тепер боротиметься за нагороду "Міс Всесвіт".

Про це пише dailymail.co.uk.

22-річна Ріккі Колле увійшла до історії після того, як виграла змагання у неділю, 9 липня.

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Конкурс "Міс Всесвіт" 2023 року відбудеться в Сальвадорі в грудні і за титул боротимуться учасниці з 24 країн.

Ріккі стане другою трансгендерною жінкою, яка будь-коли брала участь у конкурсі "Міс Всесвіт".

Ріккі Колле / Фото: instagram.com/rikkievaleriekolle

Колле – нідерландсько-молукканська модель та акторка з Бреди. Вона хоче бути голосом і взірцем для наслідування для квір-спільноти, щоб закликати їх слідувати своїм мріям.

Ріккі Колле / Фото: instagram.com/rikkievaleriekolle

Переможниця зізналася, що в дитинстві дуже страждала, але тепер вона почувається сильною і хоче подати приклад хоробрості іншим людям.

Ріккі Колле / Фото: instagram.com/rikkievaleriekolle

"Я подолала так багато душевно і фізично. Я вдячна за те, що почула своє ім'я, коли було оголошено про фінальний кастинг. Я дуже нервувала, але в той же час була дуже мотивована, я дійсно хотіла скористатися цією можливістю", - написала вона у Мережі.

Ріккі Колле / Фото: instagram.com/rikkievaleriekolle

2018 року Анджела Понсе з Іспанії стала першою трансгендерною жінкою, яка виборювала титул "Міс Всесвіт".

Конкурсантки-трансгендерки можуть брати участь у конкурсі від 2012 року. Тайська бізнесвумен та адвокатка Енн Джакраютатип, яка купила організацію "Міс Всесвіт" у жовтні 2022 року, також ідентифікує себе як трансгендерка.

Нагадаємо, чоловік переніс 30 операцій, щоб стати схожим на Рікі Мартіна. Він показав, який має вигляд та пожалівся, що хірург понівечив його обличчя.

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