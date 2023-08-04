Транслювали гімн Росії й звук сирени: у Чехії офіціанти ресторану спробували познущатися з українок

Любителі Росії намагалися поглузувати з українок у Чехії, але отримали гідну відсіч.

Так, дівчата з України вирішили пообідати в одному з ресторанів Чехії. Це обернулося для них сумним інцидентом.

Про це постраждала розповіла у своєму тіктоці.

У Чехії офіціанти глузували з українок, увімкнувши гімн Росії та сирену

За словами дівчини, присівши за столик, в офіціанта попросили пароль від Wi-Fi. Найімовірніше, він почув акцент, після чого почав сміятися і відповів, що "Інтернет лише російський".

"Ми не звернули уваги і чекали на своє замовлення. Через 5 хвилин вони увімкнули гімн Росії. Ми зайшли всередину і спитали: "Це гімн Росії? На що вони сказали: "так". Сказавши, що я українка, нам відповіли: "і цо?". Посміялися і увімкнули звук сирени", – поділилася Олеся.

Дівчина додала, що адміністрація закладу перепросила й звільнила офіціанта, який ініціював ганебний інцидент. Вона також закликала не писати негативні відгуки на однойменні ресторани, які не причетні до події, щоб не псувати їм репутацію.

Нагадаємо, росіянин на відпочинку у Туреччині вихвалявся вбивствами українців. Сміливця виселили з готелю.

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