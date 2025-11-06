ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
383
Час на прочитання
2 хв

Транспорт, їжа, медицина: українка несподівано розкритикувала життя в європейській країні

Українка у Словенії поділилася недоліками життя в цій країні та пояснила, чому не хоче лікуватися за кордоном.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Транспорт, їжа, медицина: українка несподівано розкритикувала життя в європейській країні

Українка розповіла про головні мінуси життя у Словенії

Українка, яка вже понад три роки мешкає у Словенії, поділилася враженнями про життя за кордоном і розповіла, які речі досі викликають у неї найбільший дискомфорт.

Про це блогерка unistama_177 розповіла у соцмережах.

Після переїзду довелося зіткнутися з низкою незвичних побутових моментів, до яких так і не вдалося звикнути, зазначила українка.

Графік роботи магазинів

Одним із найбільших мінусів блогерка назвала обмежений графік роботи торгових закладів. У будні більшість магазинів зачиняються о 20:00–21:00, а у неділю часто не працюють зовсім.

«Я, як людина, яка навчається у другу зміну, а ще й суботами, зовсім не можу це прийняти», — зізналася українка.

Їжа та ціни

Ще одна річ, до якої блогерка не змогла звикнути, — якість і вартість місцевої їжі. За її словами, у Словенії потрібно обирати: або дешево, або смачно.

Медицина

Також жінка нарікає на низький рівень медичних послуг. Вона розповіла, що не раз стикалася з байдужим ставленням лікарів і вважає, що простіше повернутися до України, аби отримати якісну допомогу.

«Маю дуже багато досвіду, де лікарі не надавали якісної допомоги», — додала вона.

Транспорт і попкорн

За словами блогерки, вартість громадського транспорту теж чимала — близько 100 грн за коротку поїздку тривалістю 15 хвилин.

А найнеочікуванішим «мінусом» для неї стала відсутність у Словенії сирного попкорну, за яким вона особливо сумує.

Нагадаємо, раніше українка, яка переїхала з Німеччини до Болгарії, розповіла свою історію.

Вона перелічила переваги життя в цій країні та назвала недоліки побуту у Болгарії.

Дата публікації
Кількість переглядів
383
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie