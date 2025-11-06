Транспорт, їжа, медицина: українка несподівано розкритикувала життя в європейській країні

Українка розповіла про головні мінуси життя у Словенії

Реклама

Українка, яка вже понад три роки мешкає у Словенії, поділилася враженнями про життя за кордоном і розповіла, які речі досі викликають у неї найбільший дискомфорт.

Про це блогерка unistama_177 розповіла у соцмережах.

Після переїзду довелося зіткнутися з низкою незвичних побутових моментів, до яких так і не вдалося звикнути, зазначила українка.

Реклама

Графік роботи магазинів

Одним із найбільших мінусів блогерка назвала обмежений графік роботи торгових закладів. У будні більшість магазинів зачиняються о 20:00–21:00, а у неділю часто не працюють зовсім.

«Я, як людина, яка навчається у другу зміну, а ще й суботами, зовсім не можу це прийняти», — зізналася українка.

Їжа та ціни

Ще одна річ, до якої блогерка не змогла звикнути, — якість і вартість місцевої їжі. За її словами, у Словенії потрібно обирати: або дешево, або смачно.

Медицина

Також жінка нарікає на низький рівень медичних послуг. Вона розповіла, що не раз стикалася з байдужим ставленням лікарів і вважає, що простіше повернутися до України, аби отримати якісну допомогу.

Реклама

«Маю дуже багато досвіду, де лікарі не надавали якісної допомоги», — додала вона.

Транспорт і попкорн

За словами блогерки, вартість громадського транспорту теж чимала — близько 100 грн за коротку поїздку тривалістю 15 хвилин.

А найнеочікуванішим «мінусом» для неї стала відсутність у Словенії сирного попкорну, за яким вона особливо сумує.

Нагадаємо, раніше українка, яка переїхала з Німеччини до Болгарії, розповіла свою історію.

Реклама

Вона перелічила переваги життя в цій країні та назвала недоліки побуту у Болгарії.