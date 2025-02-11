Транзит газу до України під загрозою: Фіцо зробив гучну заяву

Він також розкритикував опозицію за те, що вона "прислужилися Зеленському".

Словаччина може припинити транзит газу до України. Це може статися після припинення Україною від початку 2025 року транзиту російського газу через її газотранспортну систему.

Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцоз в Facebook.

"Ми маємо моральне право розглядати методи припинення закордонних поставок приблизно 7,5 млн куб. м на добу в Україну. Ці іноземні поставки з Європи в Україну чинять ще більший тиск на ціну газу, яка вже знаходиться на рекордному рівні - близько 60 євро за мегават-годину" – наголосив політик.

Також прем’єр подякував російській та турецькій сторонам за постачання газу до Словаччини через "Турецький потік".

За словами Фіцо, Україна продовжує отримувати газ через реверс із Європи, "без якого вона б замерзла".

"Україна може шкодити собі скільки завгодно, але Європа не має покривати її дурість", — наголосив прем’єр.

За даними газотранспортних операторів, Україна останніми днями імпортує 14-16 млн кубометрів газу щодоби при загальному щоденному споживанні на рівні 95-100 млн кубометрів.

Нагадаємо, Україна отримуватиме електрику від Словаччини, попри заяви прем'єра Фіцо.

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