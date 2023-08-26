Транзит влади у РФ та виклик для Лукашенка: Данілов про наслідки ліквідації Пригожина

"Вагнерівців", які сьогодні перебувають на території Білорусі, ймовірно, приберуть з країни.

Падіння літака у Тверській області 23 липня, на якому перебували очільники ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та Дмитро Уткін, свідчать про початок транзиту влади на території РФ.

Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного марафону.

"ПВК "Вагнер" припинить своє існування"

За словами Данілова, після ліквідації Пригожина "вагнерівці" залишать територію Білорусі, проте таких структур у Росії залишається ще багато.

"Те, що відбувається у Росії й смерть тих людей, які безпосередньо брали участь в атаках на наших громадян — це неминуча кара. Сам ПВК "Вагнер" на сьогодні як структура з великою ймовірністю припинить існування, тому що там все трималося на людях, які безпосередньо знаходилися в цьому літаку. Таких структур багато на Росії, і наше завдання — рухатися вперед, прибирати їх з нашої території для того", — зазначає Олексій Данілов.

Виклик для Лукашенка

Також секретар РНБО зазначає, що найманців "Вагнера", які сьогодні перебувають на території Білорусі, ймовірно, приберуть з країни.

"Це виклик насамперед для Лукашенка, тому що він безпосередньо давав гарантії безпеки людині, на прізвище Пригожин. Тому це челендж для Білорусії. Куди підуть "вагнерівці" - це питання вже окреме, тому що там кожен особисто буде вирішувати свою долю, як він продовжуватиме своє життя. Не всі вони, звичайно, підуть на фронт", — вважає Данілов.

Початок транзиту влади у РФ

Олексій Данілов припускає, що так званий наступ Пригожина на Москву не міг відбутися без доручення високопосадовців, які безпосередньо знаходились в Москві.

"Пригожин не настільки самостійна фігура для того, щоб самостійно ухвалювати рішення. Пам'ятайте, як його вітали в Ростові, як їх вітали по дорозі, і тому це не проста комбінація. Ми не виключаємо, що це початок транзиту влади на території Росії", — резюмує секретар РНБО.

Зазначимо, до збиття літака ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина може бути причетний генерал-майор ГРУ Генштабу РФ Андрій Авер'янов.

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, як ліквідація Пригожина вплинула на Путіна.

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