Трасс на зустрічі G7 ініціюватиме скликання екстренного саміту НАТО через ракетні атаки Росії

Прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс вважає, що потрібно скликати найближчими днями екстрений саміт країн - членів НАТО після масових ракетних ударів Росії по Україні.

Про це інформує Reuters.

За інформацією видання, Трасс виступить з цією пропозицією у вівторок на зустрічі лідерів держав Групи семи (G7) в онлайн-форматі.

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Прем'єрка додала, що зустріч G7, до якої в онлайн-режимі також приєднається президент України Володимир Зеленський, є ще однією можливістю підтвердити єдність союзників проти вторгнення РФ.

"Міжнародна підтримка боротьби України різко протистоїть ізоляції Росії на міжнародній арені. Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна. І зі свого боку, ми не повинні ні на йоту похитнути свою рішучість допомогти їм його здобути", – говориться у витримках з промови Трасс, яку вона має виголосити на саміті G7.

Очікується, що прем'єрка закличе лідерів держав "сімки" продовжувати санкційну політику щодо Росії.

Лідери G7, ймовірно, також обговорять глобальну енергетичну кризу, спричинену вторгненням Росії, на тлі планів запровадити обмеження ціни на російську нафту.

Зеленський очікує на підтримку Лондона

Раніше президент Володимир Зеленський під час розмови з Ліз Трасс заявив, що розраховує на лідерство Великої Британії у питанні закриття українського неба.

"Поспілкувався з прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс. Розраховуємо на лідерство Великої Британії у зміцненні міжнародної політичної та оборонної підтримки України, зокрема щодо прикриття нашого неба. Обговорили подальші рішучі дії щодо посилення тиску на Росію", - зазначив Зеленський у Телеграм.

РФ завдала масованого ракетного удару по Україні

10 жовтня окупанти ракетами та безпілотниками атакували майже всю територію України.

Під час масованої атаки 10 жовтня РФ випустила по території України 83 ракети. 43 із них збила протиповітряна оборона. Влада повідомила про обстріли в Харкові, Києві, Львові, Кременчуці, Миколаєві, на Дніпропетровщині, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтавській областях та в інших населених пунктах.

Внаслідок атаки загинули 14 людей, ще 97 – травмовані. Понад 1300 населених пунктів залишаються знеструмленими.

США і Німеччина нададуть сучасні системи ППО

Білий дім підтвердив надання Україні сучасних систем ППО. Про це стало відомо за підсумками розмови президентів США і України. Про які саме системи ППО йдеться, Байден не уточнив.

Німеччина має намір передати Україні найближчими днями першу систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Зазначимо, що система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти - до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.