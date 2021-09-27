Труїла ціанідом: в Японії жінка нажилася на смерті чоловіка та коханців 

Жінка буде відбувати довічний термін.

В Японії суд останньої інстанції відхилив апеляцію, яку подала 74-річна серійна вбивця Ісао Какехі. Жінка здійснила злочини заради заробітку (в загальній сумі близько 800 мільйонів ієн), вона засуджена до смертної кари.

Про це повідомляє CNN.

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Какехі була заарештована в 2014 році. Через три роки окружний суд Кіото визнав її винною у вбивстві чоловіка, двох співмешканців і в одному замаху на вбивство. Судовий процес, який називають одним з найдовших в історії Японії, тривав чотири роки.

У 2007 році Какехі вчинила перший злочин: замість ліків підсунула своєму 78-літньому коханцеві Тосіакі Суехіро капсулу з ціанідом. Отрута призвела до сліпоти та інших проблем зі здоров’ям, чоловік вижив і помер лише через півтора року з причин, не пов'язаних з отруєнням.

У 2011 році жінка за допомогою агентства знайомств вибрала нову жертву - 71-річного Масанору Хонду. У березні 2021 року після зустрічі з нею він знепритомнів, коли їхав на мотоциклі, і через дві години помер у лікарні.

Її третьою жертвою став 75-річний Мінору Хіоко, який до зустрічі з Какехі вилікувався від раку легенів. Як і у випадку з Суехіро, вона підмінила ліки ціанідом, а коли приїхала "швидка допомога", заборонила реанімувати чоловіка, який, за її словами, страждав від смертельної хвороби.

Через два місяці після смерті Хіоко жінка вийшла заміж за 75-річного Ісао Какехі, а через місяць після весілля завела ще одного таємного коханця. У грудні 2013 року її новий чоловік помер. Його смерть визнали підозрілою, тому було проведено розтин. У серці, крові і шлунку загиблого виявили смертельну дозу ціаніду.

За версією слідства, мотивом вбивства у всіх випадках були гроші. Всього вбивства принесли їй від 500 до 800 мільйонів ієн.

На суді Какехі стверджувала, що невинна, потім заявила, що вбивала своїх чоловіків з ненависті, а потім відмовилася від своїх слів.

Нагадаємо, у США батьки 15-річної школярки виявили у її спальні чоловіка, який ховався у шафі цілий місяць.

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