Травми голови та кінцівок: 12 польських силовиків госпіталізували до лікарень після штурму мігрантами кордону

Травми голови та кінцівок: 12 польських силовиків госпіталізували до лікарень після штурму мігрантами кордону

У Польщі також порушили справу через напад на силовиків.

На польсько-білоруському кордоні, де мігранти 16 листопада жбурляли у прикордонників Польщі каміння, внаслідок сутичок постраждали понад десять силовиків.

Про це заявив очільник Головного комісаріату поліції Польщі Ярослав Шимчик, пише Polsat News.

За його даними, внаслідок спроби мігрантів прорвати кордон поруч з пунктом пропуску "Кузница" було поранено дев'ятьох поліцейських, двох прикордонників і одного військовослужбовця. У них травми голови й кінцівок. Їх ушпиталили.

У зв'язку з інцидентом тамтешня прокуратура розпочала розслідування, заявивши: "Районна прокуратура у Сокілці ухвалила рішення про порушення розслідування за підозрою в активному нападі на співробітників поліції".

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею.

Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС.

Як повідомлялося, 15 листопада ЄС розширив критерії запровадження санкцій проти режиму Лукашенка через міграційну кризу.

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