Чеченський лідер також мріє "посадити цього Зеленського та змусити його підписати необхідні для безпеки російськомовного населення папери".

Лідер Чечні Рамазан Кадиров погрожує Україні вже у травні захопити Одесу та Харків. Він наголошує, що "треба забрати всі території України".

Про це Кадиров заявив на інавгурації президента Росії Володимира Путіна 7 травня.

Чеченський лідер сказав, що "треба активніше нападати, бити треба жорстко, доки є час".

"Цього місяця потрібно забирати найближчу територію. Обов'язково треба Одесу та Харків забрати, потім посадити цього Зеленського та змусити його підписати необхідні для безпеки російськомовного населення папери", – висловився Кадиров.

Він також озвучив брехливі твердження про те, що західні держави начебто хочуть обікрасти Україну, зайняти її території та віддати їх одній із європейських держав.

"Тому ми не маємо дозволити цього. Потрібно забрати всі території України", – наголосив лідер Чечні.

Нагадаємо, раніше у травні командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що в росіян є план захоплення Харкова чи Сум, але невідомо, чи здатен ворог реалізувати ці плани наявними в нього силами. .

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