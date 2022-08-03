"Треба було не воювати": у Росії маршрутник вигнав безногого окупанта, який відмовився платити за проїзд

У Росії водій маршрутки відмовився безкоштовно везти безногого окупанта, який стверджував, що втратив ноги на війні.

На це безногий загарбник заявляв водію, що він нібито неправий, бо Росія воює проти "нацистів". Водночас пасажири маршрутки лише насміхались над безногим окупантом.

Відео інциденту публікують у телеграм-каналах.

У Мережі зазначають, що інцидент стався у російському місті Псков. Там маршрутник відмовився безкоштовно везти окупанта. Між водієм маршрутки та загарбником сталась перепалка:

"Я воював, діду!", - каже загарбник.

"Я радий за тебе. Треба було не воювати!", - відповідає йому водій маршрутки

"Я втратив ноги, діду!", - говорить окупант.

"Та хоч три втрачай, мені що до того", - каже водій

"А як же нацисти, діду?! Вони дітей їдять! Як же денацифікація, діду", - говорить одурманений пропагандою окупант.

Пасажири маршрутки не допомогли російському загарбнику, а навпаки сміялись з нього та вимагали від водія вигнати безногого окупанта, щоб продовжити рух автобуса. Тоді маршрутник взяв палицю та змусив окупанта відійти від автобуса.

Нагадаємо, журналіст Володимир Золкін зателефонував росіянці та повідомив, що її коханий у полоні. Золкін запропонував їй поспілкуватися з обранцем. Втім, жінка заявила, що дуже занята та попросила перетелефонувати після 21:00. Така заява дещо ошелешила військового РФ.

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