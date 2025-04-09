Треба бути гнучкими: як Трамп пояснив раптову зміну своєї політики щодо тарифів

Президент США Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп пояснив, чому раптово змінив свою думку і на 90 днів призупинив дію величезних тарифів проти інших країн світу (за вийнятком Китаю).

Про це глава Білого дому сказав у розмові з журналістами.

«Ви повинні мати гнучкість. Я можу сказати, що ось стіна, і я збираюся пройти крізь цю стіну. Я збираюся пройти крізь неї, незважаючи ні на що. І продовжую йти. Але крізь стіну не пройдеш. Іноді потрібно вміти пройти під стіною, навколо стіни або над стіною. Іноді ви не враховуватимете фінансові ринки, тому що вони змінюються. Подивіться, як сильно вони змінилися сьогодні. Ви знаєте, ми сьогодні були досить помірними, але протягом останніх кількох днів це виглядало досить похмуро. Я думаю, вони кажуть, що це був найбільший день у фінансовій історії. Це досить велика зміна, і я думаю, треба бути гнучким. Ви повинні бути гнучкими», — пояснив Трамп.

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Речниця Білого дому Каролайн Левітт назвала рішення Трампа про призупинення мит «мистецтвом угоди» і «тактикою переговорів».

«Багато хто з вас, медіа, явно не зрозумів „мистецтво угоди“. Ви явно не побачили, що робить президент Трамп», — сказала вона.

Також Левітт не вірить у побоювання, що мита на союзників наблизять країни.

«Насправді ми побачили зворотний ефект. Увесь світ телефонує Сполученим Штатам, а не Китаю, тому що їм потрібні наші ринки, їм потрібні наші споживачі, і їм потрібен цей президент в Овальному кабінеті, щоб поговорити з ними», — підсумувала спікерка.

Раніше Дональд Трамп запровадив мито на весь імпорт до США для всіх країн світу. А вчора, 8 квітня, американський президент наклав на Китай додаткові мита у рекордні 104%.