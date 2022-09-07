"Треба максимально підготуватися": у Варшаві попередили, що Росія може напасти на Польщу вже за 3 роки

У Польщі попередили про загрозу з боку РФ для своєї країни.

У найближчі три-десять років може з’явитися "серйозний ризик" російського вторгнення до Польщі. Цей термін офіційній Варшаві слід використати, щоб максимально посилити армію.

Про це заявив заступник очільника Міноборони Польщі Марцін Очепа, інформує PAP.

На його думку, все залежить від того, як закінчиться війна Росії проти України.

"Є серйозний ризик війни з Росією, з яким ми зіткнемося у період від 3 до 10 років", - попередив він.

Посадовець вважає, що Росії потрібно буде від 3 до 10 років, щоб відновити свій військовий потенціал після колосальних втрат у війні проти України.

Так, у проєкті оборонного бюджету Польщі на наступний рік вже заплановано рекордні витрати на армію понад 97 млрд злотих (близько 750 млрд грн). Очепа каже, що за новим позабюджетним механізмом, Фондом підтримки Збройних сил, планується освоїти 30-40 млрд злотих (210-310 млрд грн).

"Ми маємо використати цей час для максимального переозброєння польської армії і, прошу мене пробачити, зовсім другорядне те, як бухгалтери розберуться з витратами", - сказав Очепа.

Нагадаємо, польські журналісти закликають судити російських пропагандистів як воєнних злочинців.

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