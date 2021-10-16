Треба менше пити: лікарі порекомендували королеві Єлизаветі II відмовитися від регулярного вживання спиртного

Треба менше пити: лікарі порекомендували королеві Єлизаветі II відмовитися від регулярного вживання спиртного

З чуток, королева любила випити вдома під час ланчу коктейль джину з дюбонне.

Лікарі порекомендували британській королеві Єлизаветі II відмовитися від регулярного вживання алкоголю і не пити на заходах в країні, щоб зберегти здоров'я і таки зустріти платиновий ювілей правління в 2022 році.

Про це інформує Daily Telegraph з посиланням на джерела при дворі.

Монархиня поставилася до цієї рекомендації серйозно і вирішила повністю відмовитися від спиртного. Вона відмовилася навіть від улюблених коктейлів з Мартіні.

Також читайте Знову вийшла з тростиною: королева Єлизавета II в рожевому пальті приїхала до Уельсу

З чуток, королева любила випити вдома під час ланчу коктейль джину з дюбонне, перед вечерею — джин з Мартіні. Зазвичай напої їй змішував чоловік, герцог Единбурзький, який сам полюбляв пиво. Джерело ЗМІ вважає, що після смерті принца коктейлі могли перестати приносити задоволення Єлизаветі, яка за десятиліття звикла до цього ритуалу на двох.

Також королева могла випити келих рейнвейну або рожевого вина, але ніколи не любила шампанське.

Цікаво, що вона навіть веліла для банкетів закуповувати не дороге шампанське, а бренду мережі Tesco, адже, що ніхто не помітить, що це за напій, якщо пляшки будуть обгорнуті в білу тканину.

Зараз королева в своєму віці перебуває в доброму здоров'ї, хоча недавно її вперше з 2004 року бачили з тростиною.

Читайте також:

Новини світу: британців здивували незвичним перформансом за участі воскової королеви

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання