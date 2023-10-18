"Треба подавати на відпустку й лягати до дурки": окупант розповів про "подарунки" від ЗСУ

Російський окупант розповів, що ЗСУ надсилають армії РФ "подарунки" у вигляді прильотів. На його думку, треба тікати у відпустку й лягати "в дурку", тому що війна триватиме ще 2-3 роки.

Про це свідчить перехоплення, оприлюднене ГУР.

Російський окупант хоче взяти відпустку й лягти " у дурку" – перехоплення

"Вовка нічого толкового не сказав"

Як розповів загарбник, українські військові продовжують обстрілювати позиції армії РФ. Мовляв, усе нормально, але 2-4 прильоти таки було.

"О, Вовку (диктатор Володимир Путін – ред.), до речі, слухали тут, сиділи. Коротше, ні**я толкового він не сказав", – відзначає солдат.

Співрозмовниця додала, що президент держави-агерсорки сказав про відпустку. Мовляв, за пів року солдатів армії РФ відпускатимуть на 14 днів.

"Так, єдине це, на**й, більше нічого. Коротше, бл**ь. Вочевидь, ця х**ня надовго затягнеться...Роки на два, можливо, три", – вважає окупант.

"Ну а що? Єдиний варіант – це подавати у відпустку і в дурку, на**й, лягати. Більше ні**ра", – підсумував свій спіч солдат ворожої армії.

Раніше військовослужбовець окупаційної армії скаржиться, що їжу їм не підвозили три тижні, а воду – 7 днів. Що ж до втрат в особовому складі, то вони колосальні.

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