"Треба повернути усі захоплені землі і платити компенсацію": що Навальний говорив про Україну і про війну

ТСН.ua зібрав висловлювання опозиціонеря Олексія Навального про Україну, зокрема про Крим, та про війну.

Російський опозиціонер і політв'язень Олексій Навальний, який помер у російській колонії16 лютого, заявляв, що Росія має визнати кордони України, визначені 1991 року.

ТСН.ua зібрав висловлювання опозиціонеря Олексія Навального про Україну, зокрема про Крим, та про війну.

Навальний називав війну проти України несправедливою, очікував неминучої поразки Росії, пропонував визнати територію України у кордонах 1991 року і платити їй компенсацію за агресію. Такі думки опозиціонер висловив у "15 пунктах громадянина Росії, який бажає добра своїй країні".

Показово, що Навальний вже відмовився від претензій Росії на Крим, хоча раніше сумнівався у необхідності повернути його Україні. Раніше Навальний прославився висловом, що "Крим – це не бутерброд із ковбасою, щоб його туди-сюди повертати".

"Які кордони в України? Такі самі, як і в Росії, – міжнародно визнані, визначені в 1991 році. Ми, Росія, їх теж тоді визнали. Ці кордони Росія повинна визнавати і зараз. Тут нема чого обговорювати. Майже всі кордони у світі випадкові й викликають чиєсь невдоволення. Але воювати за їхню зміну в XXI столітті не можна. Інакше світ зануриться в хаос", – зазначив російський опозиціонер.

В одному з пунктів Навальний закликає "залишити Україну у спокої", дати нам можливість розвиватися так, як хоче наш народ, припинити агресію, завершити війну та вивести всі російські війська з території України.

Репарації Україні

Також політв'язень виступав за виплату Києву репарацій та розслідування воєнних злочинів, скоєних росіянами в Україні.

"Спільно з Україною, США, Євросоюзом та Британією шукати прийнятні шляхи компенсації збитків, завданих Україні. Наприклад (після зміни влади в Росії та закінчення війни), скасувавши обмеження щодо наших нафти та газу, але з направленням частини доходу від експорту вуглеводнів на компенсації. Розслідувати військові злочини у співпраці з міжнародними інституціями", – написав Навальний.

"Росія програє війну"

"Президент Путін розв'язав несправедливу агресивну війну проти України під безглуздими приводами. Він відчайдушно намагається надати цій війні статусу "народної", прагне зробити своїми спільниками всіх громадян Росії, проте його спроби зазнають краху", – писав опозиціонер.

На його думку, російський режим у війні може покладатися лише на ув'язнених та насильно мобілізованих, добровольців немає. Він покладає на режим Путіна відповідальність за десятки тисяч вбитих українців, страждання мільйонів, воєнні злочини, руйнацію міст та інфраструктури.

"Реальні причини війни - політичні та економічні проблеми всередині Росії, прагнення Путіна утримати владу за будь-яку ціну, а також його одержимість своєю історичною спадщиною. Він хоче увійти в історію як "цар-завойовник" та "збирач земель", – вважав Навальний.

На його думку, Росія вже програє війну, а заклики російської влади до перемовин і припинення вогню – брехливі.

"Саме усвідомлення цього змінило риторику влади від "Київ за три дні" до істеричних погроз застосувати ядерну зброю у разі програшу. Остаточну військову поразку можна відстрочити ціною життя ще сотень тисяч мобілізованих, але загалом вона є неминучою", - зазначав опозиціонер.

Демонтаж путінського режиму

"Демонтаж режиму Путіна та його диктатури. В ідеалі – через загальні вільні вибори та скликання Конституційних зборів", – пропонува опозиціонер. Він виступав за встановлення у Росії парламентської республіки.

Водночас, Навальний, на відміну від більшості українців не був згоден з тезою, що у всіх росіян імперська свідомість і називає таку думку – нісенітницею.

Попередні висловлювання Навального про Крим

Зазначимо, що це вперше Олексій Навальний чітко висловив свою позицію щодо територіальної цілісності України. Восени 2014 року він відзначився скандальною заявою, сказавши, що Крим "де-факто російський".

Тоді Навальний заявив, що "Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?"

2015-го Навальний заявляв що "питання Криму" не вдасться швидко вирішити, адже там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами.

"Ми заб'ємо собою в'язниці та автозаки"

На переконання Олексія Навального, чим зараз може пишатися Росія - це тими, хто перебуває у в'язниці через те, що сказав ні війні. Російський опозиціонер у 2022 році, після початку повномасштабног вторгнення Росії в Україну, закликав жителів Росії виходити на протести проти війни в Україні.

"Давайте хоч би не станемо нацією зляканих мовчунів. Боягузів, які вдають, що не помічають агресивної війни, розв'язаної нашим явно божевільним царьком проти України. Я не можу, не бажаю і не мовчатиму, дивлячись, як псевдоісторичне марення про події 100-річної давності стало приводом для того, щоб росіяни вбивали українців, а ті, захищаючись, вбивали росіян.

Путін – це не Росія. І якщо є щось у Росії зараз, чим можна пишатися найбільше, то це ті 6835 осіб, які були затримані, бо – без жодного заклику – вийшли на вулиці з плакатами "нет войне".

Кажуть, не може закликати на мітинг той, хто не піде на нього і не ризикує бути заарештованим. Я вже у в'язниці, тож мені, здається, можна.

Очікувати не можна жодного дня. Де б ви не були. У Росії, Білорусі чи з іншого боку планети. Виходьте на головну площу вашого міста кожен будній день о 19:00 та о 14:00 у вихідні та свята.

Якщо можете робити ходу – робіть у вихідні. Так, першого дня може вийти мало народу. А в другій – ще менше.

Але ми повинні, стиснувши зуби та поборивши страх, виходити та вимагати припинення війни.

Кожного заарештованого мають змінити двоє.

Якщо – для припинення війни – ми повинні забити собою в'язниці та автозаки, ми заб'ємо собою в'язниці та автозаки.

Все має ціну, і зараз, навесні 2022 року, цю ціну маємо платити ми. Більше нема кому. Давайте не бути проти війни. Давайте боротись проти війни", - написав Навальний.

Нагадаємо, раніше керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв розповідав, що новим очільником Росії може стати опозиціонер Навальний.

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