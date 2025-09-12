"Треба працювати!": пані посол розповіла, як українські біженці знаходять своє місце в Ірландії

Ірландія / © www.thesun.co.uk

Реклама

Українські біженці в Ірландії мають усвідомити, що державна допомога не буде вічною, і що треба працювати.

Про це заявила пані посол України в Ірландії Лариса Герасько в інтерв’ю «Главкому».

Герасько зазначила, що частина українців активно адаптується, вивчає мову та шукає роботу, але є й ті, хто «просто не хоче нічого робити». За її словами, більшість переселенців — це жінки з дітьми, і вони працюють переважно неповний день, хоча деякі мають повну зайнятість.

Реклама

Посолка прокоментувала повідомлення про зменшення допомоги. Вона підтвердила, що Ірландія скорочує підтримку: від березня 2024 року безкоштовне житло надається лише на 90 днів, також дещо зменшилися соціальні виплати.

«Нічого не буває вічного. Це має кожен усвідомлювати. Наприклад, рік тому, усім, хто приїжджає з березня 2024 року надається безкоштовне житло лише на 90 днів, також зменшились соціальні виплати, але не драматично. Але слухайте, люди, треба працювати», — сказала вона.

Герасько спростувала поширену інформацію про нібито 5,7 тисячі порожніх будинків, готових для українців. Вона пояснила, що така програма існує для всіх, хто готовий відремонтувати старі будинки, але на практиці це зазвичай дуже старі та непридатні для життя споруди, розташовані в малозаселених районах. За словами посолки, якби ці будинки були придатними для проживання, ірландці вже давно б їх зайняли, адже в країні існує серйозна житлова криза.

За даними посольства України в Ірландії, зараз в країні проживає під тимчасовим захистом орієнтовно 80 тисяч українців.

Реклама

«До повномасштабного російського вторгнення в Ірландії мешкало майже 19 тисяч українців. Загалом наша громада досить велика. За статистикою ірландської сторони, українці складають 2% населення Ірландії», — каже Лариса Герасько.

Нагадаємо, ірландський уряд розпочав згортання житлової підтримки для українських біженців, посилаючись на перегляд програм допомоги. Як повідомив міністр з питань міграції Колм Брофі, вже скасовано низку контрактів на тимчасове проживання, і цей крок є частиною поступової трансформації політики підтримки, що триватиме найближчими місяцями.