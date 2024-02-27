"Треба розглядати всі варіанти": топгенерал Нідерландів – про можливість направити війська до України

Онно Ейгельсгейм зазначив, що відправлення військ до України є крайнім варіантом і досі його публічно не розглядали.

Зараз немає сенсу обговорювати відправлення військ західних держав до України, але союзники повинні бути відкритими до всіх можливих варіантів.

Таку думку висловив голова генерального штабу армії Нідерландів генерал Онно Ейгельсгейм під час візиту до Чехії, передає NL Times.

За словами Ейгельсгейма, для Нідерландів зараз "не на часі" говорити про відправлення солдатів до України, але треба розглядати всі варіанти.

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"Я думаю, що ви не повинні списувати жоден варіант, щоб побачити, як найкраще підтримати Україну", – додав він.

Топвійськовий Нідерландів наголосив, що відправлення військ до України є "крайнім варіантом" і досі його публічно не розглядали.

Голова генштабу армії Нідерландів допустив, що теоретичний сценарій розгортання військових повинен відбуватися в межах коаліції – наприклад, через НАТО або групу з 10-15 країн. "Було б дуже дивно, якби одна чи дві країни збиралися це зробити", – додав генерал.

Ейгельсгейм підкреслив, що існують й інші способи допомогти Києву, наприклад, надіслати більше зброї. "Є й інші можливості окрім того, щоб думати про солдатів у формі НАТО, які там ходять", – зазначив він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що а майбутньому війська країн НАТО можуть бути введені на територію України. "Ми це обговорили. Наразі консенсусу щодо відправлення військ немає. Але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну", – сказав Макрон.

Президент Франції нагадав, що раніше європейські країні не хотіли навіть обговорювати постачання зброї до України, але все змінилося.