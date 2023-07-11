Тренажерний зал, кабінет косметолога і спа: що розташоване всередині секретного VIP-потяга Путіна (фото)

Російські журналісти показали бронепотяг президента РФ Володимира Путіна зсередини. У ньому, серед іншого, є тренажерний зал, кабінет косметолога, спа, що дозволяє диктатору не просто мандрувати з комфортом, а й дбати про себе.

Про це пише CNN.

5 серпня 2022 року для українців було днем, який не відрізнявся від інших. Перше світло виявило руйнування від нічного ворожого бомбардування.

Російська атака на житловий квартал Миколаєва того ранку спричинила значні руйнування, заявив тоді голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Щонайменше 10 людей отримали поранення.

Того самого дня в Москві бюрократи в офісі президента РФ Володимира Путіна були стурбовані питанням, далеким від жорстоких та кровопролитних подій в Україні, винуватцями яких є вони самі.

“У транспортне управління надійшло звернення, — написав кремлівський чиновник, — про необхідність встановлення в спортивно-оздоровчому вагоні №021-78630 тренажерів Hoist HD-3800 і Hoist HD-3200 замість Abductor-Standard і Abductor-Technogym”.

Нещодавно оприлюднені документи свідчать про те, що “спортивно-оздоровчим вагоном” користується не хто інший, як сам Путін.

Про особисте життя кремлівського диктатора відомо дуже мало. За його публічним іміджем ретельно стежать, це стало очевидним після недовгого заколоту Євгена Пригожина. Але купа документів і фотографій, отриманих ексклюзивно лондонською групою розслідувань Росії Центр “Досьє” і надісланих CNN, Süddeutsche Zeitung і німецьким громадським мовникам NDR і WDR, розкриває деталі, які Кремль приховує від загального огляду, і вказує на те, наскільки параноя Путіна створила замкнене існування.

Центр “Досьє” підтримує Михайло Ходорковський, колишній російський нафтовий магнат у вигнанні, який став критиком Кремля.

Те, що Путін користується потягом, добре відомо. Сам Кремль оприлюднив зображення зустрічей, що відбулися в одному з вагонів потяга, у вишукано прикрашеній залі засідань. Однак вміст інших 20 з гаком вагонів потяга був державною таємницею.

Кремль оприлюднив зображення зустрічей, що відбулися в одному з вагонів потяга, у вишукано прикрашеній залі засідань / Twitter

У Центрі “Досьє” стверджують, що витік документів надійшов від інсайдера в російській компанії “Циркон Сервіс”, якій державний залізничний оператор “Російські залізниці” доручив обладнати вагони, призначені для офісу президента Росії.

Серед частин потяга деталізовано номер вагона №021-78630. У глянцевій брошурі самого “Циркону” зображено розкішний тренажерний зал і спа на колесах, розроблені для Путіна, пишуть у Центрі “Досьє”.

Тренажерний зал Путіна в одному з вагонів бронепотяг а / Twitter

Будівництво було завершене у 2018 році. На момент фотографування потяг був оснащений італійськими вагами Technogym і силовим обладнанням, яке пізніше було замінене обладнанням Hoist, виготовленим американською компанією.

Twitter

Через двері, далі вниз по вагону, повний косметологічний центр обладнаний масажним столом і всіма видами високоякісного косметологічного обладнання, включаючи, згідно з документом, радіочастотний апарат, який використовується для підсилення підтягнутості шкіри. Сама кімната, згідно з документами Центру “Досьє”, обладнана таким чином, щоб запобігти використанню підслуховуючих пристроїв.

Косметологічний центр Путіна всередині бронепотяга / Twitter

Twitter

Ванна кімната оздоблена плиткою і оснащена турецькою паровою лазнею та душем.

Ванна кімната всередині бронепотяга / Twitte

Серед документів, отриманих Центром “Досьє”, є листи, які прив’язують обладнання вагонів, включно з тренажерним вагоном, безпосередньо до чиновників найвищого рівня адміністрації Путіна.

У Кремлі категорично заперечують висновки Центру “Досьє”, заявивши CNN: “У президента Путіна немає такого потяга ні в його користуванні, ні у його власності”.

2 листопада 2018 року відбулася нарада для оцінки роботи, яку залишилося виконати у вагоні номер №021-78630. Протокол цієї зустрічі, який також отримав Центр “Досьє”, показує, що окрім керівників “Циркон Сервісу” та “Російських залізниць”, на ній були присутні 10 представників Федеральної служби охорони (ФСО) — організації, яка займається охороною президента Росії.

Десятки договорів на технічне обслуговування, які просочилися до Центру “Досьє”, у деяких із яких вказано номер тренажерного вагона №021-78630, говорять про те, що будь-які роботи з вагонами повинні узгоджуватися з ФСО.

Оздоблення путінського “бункеру на колесах” / Twitter

У 2020 році керівник “Російських залізниць” Дмитро Пегов написав заступнику директора ФСО Олегу Климентьєву з проханням розглянути надіслані ним пропозиції щодо будівництва житлових приміщень у двох вагонах.

“На сьогодні погодження жодного з варіантів від ФСО не надійшло, що не дозволяє нам розпочати процедуру укладання контракту та розпочати будівництво вагонів”, — написав Пегов. “Прошу Вас, шановний Олег Атеїстович, ознайомитися із запропонованими концепціями та повідомити про прийняте рішення”.

За словами колишнього інженера та капітана ФСО Гліба Каракулова, який втік з країни минулого року та був опитаний Центром “Досьє” під суворою секретністю, Путін все частіше подорожує потягом, щоб уникнути стеження.

“Літак, як тільки він злітає, відразу перетинає радари”, — сказав Каракулов в інтерв'ю, яке було записане в грудні минулого року. "Потяг використовується для того, щоб якось приховати ці рухи".

Каракулов сказав, що вперше почав працювати над потягом, встановлюючи комунікаційне обладнання, приблизно в 2014 році. За його словами, він почав використовуватися набагато частіше в другій половині 2021 року, коли Росія готувалася до свого повномасштабного вторгнення в Україну.

За словами Каракулова, потяг Путіна з початку війни тривалий час стояв біля Валдаю — віддаленого російського регіону між Москвою та Санкт-Петербургом. Путін має велику резиденцію в цьому районі, відомому своїм озером і лісами.

“Спеціально через цей спецпотяг наші співробітники були на карантині”, – розповів Каракулов Центру “Досьє”. “З початком війни хлопці казали, що виїхали кудись у напрямку Валдаю на 40, а то й 45 днів. Можливо, на якусь вахту потяг не відправлятиметься, але люди завжди готові”.

Конфіденційність, однак, не була повною. Її порушили аматори-споттери (люди, які захоплюються відслідковуванням і фотографуванням потягів).

“На залізницях нашої країни ходить потяг-привид”, — написав один трейнспоттер поруч із зображенням, схожим на поїзд Путіна, який він опублікував на одному ресурсі. “Його немає ні в розкладах, ні в системі «Російських залізниць»”.

Вони можуть ідентифікувати потяг частково за допомогою двох локомотивів, а частково за ознакою, зазначеною в брошурі, зробленій “Циркон Сервісом”. Характерний білий купол, який, за словами Центру “Досьє”, містить сучасні комунікаційні антени, можна побачити на одному з вагонів.

У звичайних російських потягах куполи не з'являються. Але їх було видно на офіційному відео, опублікованому Кремлем у 2019 році, в одному вагоні спеціально зафрахтованого потяга “Російських залізниць”, коли Путін їхав по новозбудованому Керченському мосту між материковою Росією та окупованим Кримом.

Саме по зображенню цих куполів ми знаємо, що потяг Путіна має звичайну зовнішню розмітку російського потяга. Протягом багатьох років його неодноразово помічали та фотографували споттери-любителі.

Бронепотяг Путіна / Twitter

Спроба зрозуміти менталітет Путіна — це за своєю суттю спекулятивна справа. Найкраще, що можна зробити, це звернутися до тих, хто провів з ним час.

Серед них і Аббас Галлямов, який роками був одним із спічрайтерів Путіна.

“Я вважаю, що його почуття політичної незахищеності призвело до того, що він почав почуватися все більш і більш фізично незахищеним”, — сказав Галлямов з Ізраїлю, де він зараз проживає. “Є багато людей, які дуже близькі до нього і які користуються цією незахищеністю для власної вигоди”.

“Параноя”, як її описує Галлямов, змусила Путіна зводити навколо себе все нові й нові стіни.

“Він програє війну, він програє в політиці, він втрачає популярність”, — зазначає Галлямов. “У нього стає все більше ворогів, він скоює все більше злочинів. Він відчуває, що його оточують вороги. І психологічно він хоче почуватися захищеним від усіх цих речей”.

Відстань, створена цим захистом, припускає Галлямов, може бути однією з найбільш нагальних проблем Путіна. І, за іронією долі, це може бути причиною надзвичайного комфорту, створеного в його потягу.

"Він дуже мало подорожує", — сказав Галлямов. “Він втрачає зв'язок з країною. Люди в його адміністрації турбуються про це”.

“Вони (чиновники в Кремлі) розуміють, що це одна з проблем, яка призводить до падіння його популярності. Таким чином, вони, ймовірно, намагаються зробити (речі), щоб він міг залишити свою резиденцію та подорожувати кудись якомога комфортніше”.

Цей підхід майже усамітнення був похитнутий короткочасним заколотом ПВК “Вагнер”. У наступні дні після повстання Путін здійснив надзвичайно велику кількість зустрічей і навіть був поміченим, коли вітав представників громадськості.

Невідомо, чи використовував він свій спеціальний потяг, щоб пересуватися, але заколот Пригожина, ймовірно, не полегшив його “параною”.

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