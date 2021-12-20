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Тренди покоління Z та неправильна доза для щеплення дітей у Франції: п'ять новин, які ви могли проспати

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Тренди покоління Z та неправильна доза для щеплення дітей у Франції: п'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Соціальна мережа Instagram зібрала основні тренди користувачів покоління Z  - це  люди віком від 14 до 23 років. Читати далі –>
  • У Франції шестеро дітей отримали передозування COVID-вакцини Pfizer: замість 10 мкг їм вкололи дозу 20 мкг препарату. Читати далі –>
  • Які аналізи варто зробити українцям, щоб вчасно перевірити свій організм Читати далі –>
  • Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що щодо можливого загострення російсько-українського конфлікту на Донбасі "варто сподіватися на краще та готуватися до гіршого". Читати далі –>
  • У Нідерландах, попри запровадження жорстких коронавірусних обмежень, 20 грудня о 10:00, за місцевим часом, відбудеться чергове засідання суду у справі МН17.  Читати далі –>
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