Тренерка півтора року займалася сексом з неповнолітнім учнем: чим усе закінчилося

У США тренерку з метання списа з Пенсильванії звинуватили у сексуальному насильстві над 17-річним школярем.

26-річна Ганна Март була заарештована після того, як поліція дізналася, що вона мала сексуальні стосунки зі спортсменом середньої школи Нортгемптона, стверджує прокуратура. Про це пише nypost.com.

У травні 2021 року тренерка надсилала легкоатлету повідомлення о 2-й ночі та запросила його до себе додому. Там вони нібито займалися сексом, повідомив окружний прокурор Нортгемптона.

Ганна зізналася владі, що між ними дійсно були романтичні стосунки. Зі свого боку, жертва повідомив поліції, що їхній роман тривав до жовтня 2022-го.

Фото: nypost.com

Март було пред'явлено два звинувачення у сексуальному насильстві. Обидва - третього ступеня.

"Довірчі стосунки між студентом-спортсменом, батьком спортсмена та тренером можуть бути вразливими", - сказав окружний прокурор Теренс Гоук. "Зловживання цими стосунками свідчить про кричущу зневагу тренером до благополуччя тих, кого він тренував, і насамперед до закону. Підсудна кинула виклик цій довірі, коли вчинила цей передбачуваний злочин проти жертви".

13 квітня тренерці було пред'явлено звинувачення. Також її відпустили під заставу у розмірі 75 000 доларів.

Нагадаємо, у США вчителька займалась сексом з 14-річним учнем у парку. Це тривало майже рік.

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