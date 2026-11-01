Третя хвиля протестів у Франції: поліція не церемонилася і жорстко розігнала мітингувальників

Протести у Парижі / © Associated Press

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Третя хвиля протестів проти високої вартості життя та погіршення якості публічних послуг відбулася 31 жовтня. Сутички в Парижі, Марселі та інших французьких містах почалися після маршів, які зібрали десятки тисяч людей. Частина демонстрантів прийшла в геловінських костюмах.

Про це повідомило видання The Guardian.

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За підрахунками МВС, у демонстраціях по всій Франції взяли участь близько 320 тисяч людей. Попередніми вихідними їхню кількість оцінювали у 410 тисяч.

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У Парижі на марш вийшли 70 тисяч учасників, які рухалися бульварами на південно-східній околиці, оминаючи центр міста.

Надвечір, коли переважно мирні акції завершувалися, поліція в кількох містах застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати для розгону натовпів. До них долучилися групи людей у масках, які брали участь у заворушеннях. Правоохоронці здійснили 511 затримань.

Мітингувальники прийшли у костюмах / © Associated Press

Протести у Франції — що відомо

У Франції протести тривають третій тиждень поспіль. Причиною невдоволення стали здорожчання життя, проблеми з державними послугами та політика уряду президента Еммануеля Макрона.

До студентів, які виступають проти переповнених класів, незадовільного стану навчальних закладів і проблем із системою вступу до університетів, приєдналися профспілки та представники руху «жовтих жилетів». Серед основних вимог протестувальників — стримування зростання вартості життя та зниження цін на пальне.

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Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєз заявив про готовність жорстко реагувати на порушення громадського порядку.

Францію охопили протести / © Associated Press

28 жовтня сенат Франції ухвалив законопроєкт, який передбачає колективну фінансову відповідальність учасників зборів, під час яких відбуваються заворушення та погроми. Документ підтримали 229 сенаторів, проти виступили 105. Згідно з ініціативою, учасникам таких зборів можуть висунути вимоги про відшкодування збитків, навіть якщо вони не завдавали його безпосередньо.

Максимальна сума стягнення з однієї особи становитиме 10 000 євро. Відповідальність передбачається покладати на тих, хто свідомо брав участь у групах, створених для вчинення насильницьких дій чи псування майна, або залишався на місці заворушень після вимог поліції розійтися.

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