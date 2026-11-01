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Третя хвиля протестів у Франції: поліція не церемонилася і жорстко розігнала мітингувальників
Вже третю суботу поспіль профспілки, студенти та учасники руху «жовті жилети» проводили акції, виступаючи проти умов навчання у школах та кризи вартості життя.
Третя хвиля протестів проти високої вартості життя та погіршення якості публічних послуг відбулася 31 жовтня. Сутички в Парижі, Марселі та інших французьких містах почалися після маршів, які зібрали десятки тисяч людей. Частина демонстрантів прийшла в геловінських костюмах.
Про це повідомило видання The Guardian.
За підрахунками МВС, у демонстраціях по всій Франції взяли участь близько 320 тисяч людей. Попередніми вихідними їхню кількість оцінювали у 410 тисяч.
У Парижі на марш вийшли 70 тисяч учасників, які рухалися бульварами на південно-східній околиці, оминаючи центр міста.
Надвечір, коли переважно мирні акції завершувалися, поліція в кількох містах застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати для розгону натовпів. До них долучилися групи людей у масках, які брали участь у заворушеннях. Правоохоронці здійснили 511 затримань.
Протести у Франції — що відомо
У Франції протести тривають третій тиждень поспіль. Причиною невдоволення стали здорожчання життя, проблеми з державними послугами та політика уряду президента Еммануеля Макрона.
До студентів, які виступають проти переповнених класів, незадовільного стану навчальних закладів і проблем із системою вступу до університетів, приєдналися профспілки та представники руху «жовтих жилетів». Серед основних вимог протестувальників — стримування зростання вартості життя та зниження цін на пальне.
Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєз заявив про готовність жорстко реагувати на порушення громадського порядку.
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Максимальна сума стягнення з однієї особи становитиме 10 000 євро. Відповідальність передбачається покладати на тих, хто свідомо брав участь у групах, створених для вчинення насильницьких дій чи псування майна, або залишався на місці заворушень після вимог поліції розійтися.