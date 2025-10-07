Третя світова може початись в космосі: Росія намагається розмістити ядерну зброю на орбіті

Супутник на орбіті Землі / Ілюстративне зображення / © Associated Press

Росія продовжує розвивати свої можливості у сфері космічних озброєнь. Це посилює занепокоєння на Заході щодо можливого розв’язання Третьої світової війни. За словами військового командування Великої Британії, кремлівський диктатор Володимир Путін хоче розмістити в космосі ядерну зброю.

Про це пише Express з посиланням на заяви військових чиновників та експертів Інституту вивчення війни (ISW).

Атаки на супутники та ядерні плани

Голова Космічного командування Великої Британії, генерал-майор Пол Тедман, заявив, що Москва щотижня намагається глушити британські військові супутники за допомогою наземних систем і «літає відносно близько» до орбітальних пристроїв, намагаючись зібрати інформацію. Ця активність є цілеспрямованою і зросла після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Тедман також підкреслив, що Росія та Китай вже випробували протисупутникову зброю, але саме Росія «розвиває здатність розміщувати ядерну зброю в космосі».

«Ми бачимо, що наші супутники глушаться росіянами на досить стійкій основі. Вони мають на борту корисні вантажі, які можуть бачити наші супутники і намагаються збирати з них інформацію», — сказав генерал-майор Пол Тедман.

Він додав, що хоча Пекін має складніші технології, Москва проявляє більші наміри використовувати свої протикосмічні системи.

Захист орбіти та «потенційна війна»

Аалітики ISW зазначили, що Росія продовжує «кидати виклик і досліджувати можливості держав НАТО». Це може бути частиною підготовки до потенційної майбутньої війни між Росією та Заходом.

Західні країни вже посилюють захист своїх космічних об’єктів. Наприклад, на початку вересня американський супутник був переміщений на орбіті для огляду британського супутника, щоб підтвердити його належне функціонування. Ця інспекція була частиною операції «Olympic Defender» — спільної військової ініціативи, спрямованої на підвищення стійкості супутникової оборони.

Пол Тедман підкреслив, що Британія тепер із союзниками «проводить передові орбітальні операції для захисту спільних національних та військових інтересів у космосі».

Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомляв, що 25 вересня Росія використовувала два супутники «Олімп-К» для відстеження німецьких військових супутників Intelsat. Він попередив, що Росія та Китай мають можливості глушити, засліплювати, маніпулювати або навіть фізично знищувати супутники інших держав.

Нагадаємо, французький генерал П’єр Шиль наголосив на необхідності для західних країн бути готовими до раптового початку повномасштабного конфлікту та швидкого вступу в бойові дії. Він закликав готуватися до війни «від сьогоднішнього вечора».

Водночас європейські члени НАТО вже почали закладати основу для оборони на випадок, якщо російські війська ступлять на територію Альянсу. У Європі вважають, що напад може статися вже за кілька років, а його ймовірним напрямком будуть країни Балтії. Москва може піти на обмежене вторгнення або посилити свою тактику гібридної війни.