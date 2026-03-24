Віталій Портников

Реклама

На Заході та в Україні дедалі частіше обговорюють ймовірність «гібридного» нападу Росії на країни Балтії. Експерт попереджає про можливе політичне банкрутство НАТО у разі недостатньої реакції на таку агресію.

Про це розповів журналіст і політичний аналітик Віталій Портников.

За словами аналітика, реальний ризик початку Третьої світової війни повʼязаний із неадекватною реакцією світової спільноти на анексію Криму у 2014 році. Тоді країни-підписанти Будапештського меморандуму та адміністрація Барака Обами запровадили лише незначні санкції.

Реклама

«Можна легко зрозуміти, чому у Кремлі не прислухалися до закликів з Вашингтону не лізти на материк, а натомість почали війну на Донбасі», — зазначає Портников.

Він наголошує, що окупацію територій України роками намагалися видати за «сепаратизм», ігноруючи присутність регулярних військ РФ.

Міф про сепаратизм як інструмент війни

Портников підкреслює, що ані в Криму, ані на Донбасі до 2014 року не існувало впливових сил, які виступали б за приєднання до Росії. Це пояснюється тим, що на той момент ключові посади в Україні займали вихідці саме з цих регіонів.

«Який тоді може бути сепаратизм? Однак цей міф допомагав і Заходу, і українцям жити у вигаданій реальності, де конфлікт можна було вирішити, просто домовляючись із вигаданими сепаратистами», — підкреслює аналітик.

Реклама

На думку Портникова, саме цей самообман дозволив Кремлю підготуватися до повномасштабного вторгнення та остаточної анексії окупованих територій.

Естонська Нарва під прицілом Кремля

Сьогодні постає питання, чи використає Володимир Путін той самий механізм в естонській Нарві. Аналітик припускає, що Захід знову може опинитися перед вибором: визнати факт окупації та вступити у війну або повірити у «невдоволення місцевого населення».

«Ніяких сепаратистських настроїв у регіоні Іда-Вирумаа, до якого належить прикордонна Нарва, немає — як не було їх і у Криму, і на Донбасі. Якщо ці настрої почнуть проявлятися, це означатиме, що почалася російська повзуча окупація», — попереджає він.

Портников резюмує, що ігнорування агресії під виглядом регіонального конфлікту лише надихне агресора. У такому разі велика війна в Європі стане неминучою, а Сполучені Штати вже не зможуть уникнути безпосередньої участі у Третій світовій війні.

Реклама

Нагадаємо, за даними розвідки Литви, після завершення війни проти України Росія може готуватися до потенційного військового протистояння з НАТО. У щорічній оцінці загроз зазначається, що Москва вже розширює військові підрозділи біля кордонів країн Альянсу та планує збільшити чисельність армії на 30–50% порівняно з довоєнним рівнем.

У звіті також йдеться про модернізацію російського озброєння та відновлення стратегічних резервів. Окремо аналітики вказують на підтримку з боку Китаю, яка допомагає розвивати російський військово-промисловий комплекс.

Крім того, у документі згадуються гібридні загрози, зокрема диверсії та інциденти з пошкодженням підводної інфраструктури в Балтійському морі. У зв’язку з цим НАТО посилило свою присутність у регіоні для захисту стратегічних об’єктів.