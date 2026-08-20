Велика Британія / © Pexels

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Британський таблоїд Express 20 серпня опублікував матеріал про «страхи Третьої світової» після заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо підтримки України Великою Британією.

У публікації Express про страх Третьої світової видання пов’язало ці побоювання зі словами Лаврова про можливе трактування участі британських ракетних сил в ударах по Росії як участі у війні. Це оцінка самого Express, а не встановлений сценарій подальшого розвитку подій.

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Що саме сказав Лавров

«Мені шкода Британію, якщо вона має намір залишатися з Україною до самого кінця. Щодо суті коментаря російського посольства, він означає лише одне: президент Росії Володимир Путін попередив, що ми маємо право діяти в будь-якому районі Світового океану, якщо хтось посягатиме на наші інтереси чи нашу власність. Так само ми маємо право вважати заявлену нібито пряму участь британських ракетних сил в ударах по Російській Федерації участю у війні з усіма наслідками, що випливають», — зухвало пригрозив Британії Лавров.

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Раніше, 18 серпня, посольство РФ у Лондоні заявило про «наслідки» для Британії через “постачання Україні дронів”, які “використовують для ударів по російських цілях”. Reuters у передруці Asharq Al-Awsat повідомило, що британське Міноборони не підтверджувало, чи застосовували саме британські безпілотники, але його представник заявив про подальшу підтримку України.

«Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною і віддана постачанню обладнання, потрібного їй для захисту від незаконного вторгнення Путіна», — сказав представник Міноборони Великої Британії.

Лондон не змінив позиції після російських заяв. Тоді він наголосив, що не відмовиться від підтримки України, відповідаючи на погрози Росії Британії через підтримку України.

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