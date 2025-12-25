Третя світова не за горами: в CNN розповіли, коли може розпочатися глобальний конфлікт

Світова війна / © ТСН.ua

Реклама

Західний світ стоїть на порозі глобального конфлікту, до якого він катастрофічно не готовий. Такий похмурий вердикт винесли провідні експерти з оборони, розвідники та військові, які зібралися на закриту зустріч в урядовому кварталі Лондона — Уайтхоллі.

Про це пише CNN.

За словами видання, конференція, організована Королівським інститутом об’єднаних служб (RUSI), розвіяла ілюзії: Росія активно готується до прямого зіткнення з Європою, і рахунок йде не на десятиліття, а на роки.

Реклама

За даними розвідки, Москва розглядає можливість повномасштабної війни проти НАТО не пізніше 2029 року. Однак країни Балтії та аналітики Гарвардської школи Кеннеді називають ще більш тривожні дати — 2027 або 2028 рік.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також попередив, що Росія може застосувати військову силу проти Альянсу протягом найближчих п’яти років. Водночас сам Володимир Путін цинічно заявляє, що «готовий воювати просто зараз», якщо Європа цього захоче.

Гібридна війна вже йде

Експерти наголошують: війна вже триває, просто в гібридному форматі. Росія проводить диверсії, глушить GPS-сигнали в країнах Балтії та запускає дрони у простір НАТО.

«Ми бачимо дрони біля аеропортів, і, я думаю, зростає відчуття, що це, ймовірно, лише питання часу, коли один із цих дронів зіб’є пасажирський літак», — заявив професор Королівського коледжу Лондона Сем Грін.

Реклама

Яскравим прикладом загрози став інцидент у польському місті Вирики-Вола, де будинок місцевих мешканців був зруйнований після того, як російські БпЛА порушили повітряний простір країни.

Найбільшою проблемою залишається невідповідність планів реальності. Старший науковий співробітник RUSI Джек Уотлінг жорстко розкритикував підхід європейських урядів.

«План є, і в ньому є цифри. Але уряди не роблять необхідних кроків для його реалізації. Ми, як і раніше, плануємо, ґрунтуючись на тому, чого не існує», — наголосив експерт.

Генерал Річард Барронс, колишній голова Об’єднаного командування збройних сил Британії, додав: при нинішніх темпах Сполученому Королівству знадобиться 10 років, щоб бути готовим до війни. Але ворог не дасть стільки часу — у запасі є лише 3–5 років.

Реклама

Чому прийшов кінець епохи спокою

Десятиліттями Європа насолоджувалася «дивідендами миру», скорочуючи витрати на армію на користь соціальних програм. Тепер цей період завершено.

За словами видання, громадян закликають готуватися до найгіршого. Швеція та Фінляндія вже розповсюдили інструкції з виживання, а Франція готує населення до можливих жертв. Генерал Фаб’єн Мандон викликав шквал емоцій, заявивши, що французи мають «змиритися з втратою своїх дітей», щоб захистити націю.

Експерти попереджають: урядам час припинити заспокоювати населення і почати чесну розмову про те, що часи, коли загрозу війни можна було ігнорувати, минули назавжди.

Нагадаємо, очільник Пентагону Піт Гегсет порівняв нинішню міжнародну ситуацію з 1939 роком, коли почалася Друга світова війна. Під час виступу у військово-морському коледжі Форт Мак-Нейр він заявив, що США мають терміново перевести оборонні закупівлі на «воєнні рейки» та готуватися до стримування зростаючих загроз. Гегсет наголосив, що супротивники Вашингтона активно нарощують військові можливості та технології, а реакція США залишається надто повільною.