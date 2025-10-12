"Третя світова не за горами": військовий назвав ймовірну дату

Український розвідник озвучив британський прогноз початку Третьої світової війни / © ТСН.ua

Третя світова війна може розпочатися у 2028 році.

Таку думку висловив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в інтерв’ю youtube-каналу «Відверто».

«Третя світова війна не за горами. Британці у топових військових кабінетах прогнозують початок Третьої світової війни на 28-ий рік. І виїжджай, не виїжджай, а вся Східна Європа буде у вогні, коли почнеться Третя світова війна. Країни Балтії, Польща зіштовхнуться з тим, що зараз зіштовхнулись ми. Росія не зупиниться», — вважає військовий.

