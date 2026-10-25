"Третя світова війна вже почалася": Берлінська попередила про можливий напад Росії на НАТО

Марія Берлінська / © Facebook.com/masher.berlinska

Реклама

Волонтерка та керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська припускає, що Росія найближчими роками може напасти на одну з країн НАТО. На її думку, Кремль може використати такий сценарій, щоб змусити Захід скоротити підтримку України та домогтися територіальних поступок від Києва.

Про це Берлінська заявила у своєму Telegram-каналі.

Реклама

Берлінська спрогнозувала можливий напад Росії на країну НАТО

На думку волонтерки, Росія може спробувати використати напад на країну НАТО як інструмент тиску на Україну та її західних партнерів. У такому разі Кремль міг би вимагати припинення військової допомоги Києву та поступок українськими територіями в обмін на виведення російських військ із країни Альянсу.

Реклама

«Віддайте нам частину України, припиніть їм допомагати — і ми виведемо свої війська з умовного Талліна», — пояснила Берлінська можливу логіку Кремля.

За її оцінкою, такий сценарій може реалізуватися вже в найближчі кілька років.

Волонтерка також припускає, що в цей самий період може загостритися ситуація в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. На її думку, Китай також може розпочати бойові дії.

«У цьому ж часовому проміжку побачимо серйозний рух і на іншому кінці світу — Китай обов’язково почне воювати теж», — заявила Берлінська.

Реклама

На її думку, одночасне загострення ситуації в Європі та Азії може ускладнити становище України й вплинути на спроможність західних партнерів підтримувати Київ.

Третя світова війна вже почалася: що заявила Берлінська

Марія Берлінська вважає, що світ уже перебуває в умовах глобального протистояння, а не лише наближається до нього. На її думку, Третя світова війна почалася з повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

«Третя Світова ніколи не настане в майбутньому. Бо вона почалась з 2022 року і набирає обертів прямо зараз», — підкреслила волонтерка.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оцінив загрозу нападу Росії на НАТО. Він заявив, що наразі не вважає повномасштабне вторгнення РФ до однієї з країн Альянсу неминучим, однак наголосив, що Росія вже веде проти Європи гібридну війну.

Реклама

Новини партнерів