Третину вільного часу людство витрачає на мобільні застосунки: які були найпопулярнішими 2021 року

Третину вільного часу людство витрачає на мобільні застосунки: які були найпопулярнішими 2021 року

Найбільше ми витрачаємо час на соціальні мережі, відео- та фотозастосунки.

Третину вільного часу людство витрачає на мобільні застосунки. Такі результати досліджень оприлюднили аналітики компанії App Annie.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 13 січня.

Так, за їхніми даними, ми щодня у телефоні проводимо в середньому 4,5 години. І тільки в Бразилії, Індонезії та Південній Кореї - це понад 5 годин.

Усього в 2021 році різні мобільні застосунки було завантажено понад 200 мільярдів разів. І найчастіше користувачі завантажували ТікТок. Популярність цієї соцмережі збільшилася на 90%.

Аналітики зауважили, що крім соцмереж, людство часто відвідувало застосунки для покупок. Особливо на це вплинула пандемія. До речі, через неї популярними стали і програми для спорту та медитацій. А також спеціальні COVID-пропозиції: застосунки із сертифікатами, аналітичними даними про захворювання та ізоляцію.

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