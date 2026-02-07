Другий з початку року: у Молдові знову впав дрон "Гербера"

Дрон / © Фото з відкритих джерел

На території сусідньої з Україною Молдови знову зафіксували падіння безпілотного літального апарату. Інцидент стався на півночі країни.

Про це 7 лютого офіційно повідомив Генеральний інспекторат поліції Молдови.

За інформацією правоохоронців, підозрілий об’єкт було виявлено напередодні, 6 лютого. Дрон впав на околицях села Софія у Дрокієвському районі.

Ворожий дрон / © Фото з відкритих джерел

Спеціалісти, які прибули на місце події, ідентифікували апарат як безпілотник типу «Гербера». Експертиза показала, що пристрій не містив вибухової частини, тому прямої загрози вибуху не становив.

На інцидент відреагувало Міністерство закордонних справ Молдови. Дипломати наголосили, що подібні випадки є неприпустимими.

«Будь-який дрон, який потрапляє у повітряний простір або на територію Молдови, становить загрозу національній безпеці та є порушенням суверенітету й територіальної цілісності держави», — йдеться в офіційній заяві МЗС.

Нагадаємо, раніше, 17 січня 2026 року, а також восени 2025-го у Молдові вже виявляли новий російський безпілотник Gerbera, який упав на березі ставка.