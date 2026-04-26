Третій замах на Трампа: кого хотів вбити нападник, всі деталі стрілянини

Під час прийому Асоціації кореспондентів при Білому домі, на якому був присутній президент США Дональд Трамп та перша леді, сталася стрілянина. Перші особи держави були евакуйовані, захід відкладено на місяць. Ймовірного стрільця затримано, його мотиви наразі невідомі.

Дональд Трамп був змушений терміново покинути вечерю кореспондентів Білого дому через надзвичайну ситуацію. У ресторані, де відбувався захід, пролунали постріли.

Згодом президент США Дональд Трамп опублікував перше повідомлення після інциденту у своїй соціальній мережі Truth Social.

«Вечір у Вашингтоні видався насиченим. Секретна служба та правоохоронні органи виконали фантастичну роботу. Вони діяли швидко й рішуче», — написав Трамп.

Він додав, що стрільця затримали.

Після цього представник Секретної служби Ентоні Гульєльмі повідомив, що президент, перша леді та всі інші особи, які перебувають під захистом Секретної служби, у безпеці. Він також додав, що одну людину, стан якої наразі невідомий, затримали.

Дональд Трамп і перші особи держави залишили готель Washington Hilton, а захід відклали щонайменше на місяць.

Гості мали пройти зовнішній периметр безпеки, де вони мали пред’явити або квиток, або запрошення на пре-вечірку. Перевірка на наявність зброї не проводилася, окрім як безпосередньо перед бальною залою.

На вечері з журналістами за участі Трампа сталася стрілянина

Свідок розповів The Post, що підозрюваний, здавалося, вийшов з «імпровізованої кімнати» біля входу, де зберігалися барні візки і де «на той час не було охорони».

«Він був у тій кімнаті, він вихопив її з якоїсь сумки чи чогось такого», — сказала свідок Хелен Мабус, волонтерка, яка працювала на заході, додавши, що зброя «була довгою» і «не виглядала як типова рушниця».

Свідки описали шалену сцену всередині приміщення після того, як пролунали від чотирьох до восьми пострілів.

Посолка України у США Ольга Стефанішина показала фото за кілька хвилин до та після стрілянини на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні.

Після пострілів деякі присутні – журналісти та їхні гості – ховалися під столами. Фото: Olga Stefanishyna / Facebook / © Ольга Стефанішина

«Спроба замаху на президента США Д. Трампа. З президентом та першою леді США все гаразд. Пощастило тим, хто був поряд з українцями. Стрільця знешкодили, коли він намагався увірватися до кімнати», — написала Cтефанішина у Facebook.

Стрілець поцілив у співробітника Секретної служби

Представник федеральних правоохоронних органів повідомив, що нападник зробив постріл у бік працівників Секретної служби. Куля влучила у захисне спорядження одного з них, всі залишилися цілими.

Що відомо про нападника

Як повідомляє CNN, влада встановила особу ймовірного стрільця: це 30‑річний чоловік із Каліфорнії.

За даними правоохоронних органів, підозрюваний «атакував пост Секретної служби», заявив очільник поліції округу Колумбія Джеффрі Керролл.

За словами Керролла, чоловік був озброєний рушницею, пістолетом і кількома ножами.

Джеффрі Керролл уточнив, що підозрюваний стріляв в агента Секретної служби, однак того захистив бронежилет. Сам стрілець, стверджує поліція, не зазнав вогнепальних поранень, але був доправлений до місцевої лікарні для обстеження.

Чоловік, який відкрив вогонь на заході з президентом США Дональдом Трампом, працював шкільним учителем, пише NYP.

Профіль у LinkedIn, що збігається з його ім’ям і фотографією, описує його як учителя з частковою зайнятістю в компанії, що займається репетиторством і підготовкою до іспитів. Згідно з інформацією компанії в соціальних мережах, Коул Томас Аллен був названий «викладачем місяця» в грудні 2024 року.

У профілі в LinkedIn також повідомляють, що Аллен закінчив Каліфорнійський технологічний інститут 2017 року, здобувши ступінь бакалавра в галузі машинобудування. Крім того, зазначено, що торік він здобув ступінь магістра в галузі комп’ютерних наук у Каліфорнійському державному університеті Домінгес-Гіллз (CSUDH).

Підозрюваному у стрілянині висунуто звинувачення у використанні вогнепальної зброї та нападі. Слідчі вважають, що підозрюваний проживав у готелі, і, схоже, саме так він зміг потрапити до готелю під час події.

Наразі поліція не може сказати, якими були мотиви стрільця, і поки невідомо, у кого підозрюваний мав намір стріляти.

Трамп пережив два замахи

Під час передвиборчої кампанії 2024 року Трамп пережив два замахи. 14 липня на мітингу в штаті Пенсільванія 20-річний місцевий житель Томас Метью Крукс зумів обійти всі контури безпеки, розташувався на даху сусідньої будівлі та відкрив стрілянину зі штурмової гвинтівки з оптичним прицілом. Тоді Трамп дивом уникнув загибелі — одна з куль пройшла дуже близько до його голови, зачепивши вухо. Силовики закрили політика своїми тілами, проте той встиг підвестися і підняв руку. Снайпери ліквідували зловмисника у відповідь вогнем.

15 вересня відбулася нова спроба замаху на Трампа під час гри в гольф. Зловмисника затримано, політик не постраждав. Запобігти трагедії зумів один із співробітників Секретної служби — він помітив стовбур, що стирчить із кущів, і миттєво зреагував, відкривши вогонь.

22 лютого агенти Секретної служби США застрелили озброєного чоловіка після проникнення на охоронюваний периметр резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго.