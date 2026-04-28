Третій замах на Трампа: у Мережі віруситься відео з чоловіком, який спокійно доїдав салат

Під час замаху на Трампа чоловік спокійно їв салат / © Associated Press

У неділю, 26 квітня, на президента США Дональда Трампа було скоєно третій замах. Унаслідок спроби замаху ніхто не загинув, є один постраждалий з Секретної служби з кульовим пораненням. Одразу після події американці почали активно обговорювати вечір стрілянини. На відео, які потрапили в Мережу, видно, як один з чоловіків під час нападу на Трампа продовжив спокійно доїдати свій салат.

Чоловіка, який не побоявся стрільця і дуже хотів доїсти салат, звати Майкл Гланц. Він — старший агент з пошуку талантів. Про це повідомляє The Guardian.

Вирішив поїсти під час замаху на Трампа: у Мережі обговорюють сміливця

Після того як у приміщенні вже почули стрілянину, а Дональд та Меланія Трамп почали евакуюватися, Майкл Гланц продовжив дотримуватися столових манер — він спокійно продовжив їсти салат. Все це відбувалося в момент, коли важкоозброєна охорона проривалася до зали та виводила вище політичне керівництво США.

На відео, що розлетілося Мережею, старший агент з підбору талантів агенції Creative Artists Agency Майкл Гланц неквапливо вкладає виделкою листя салату з буратою собі до рота, поки на сцені вишиковуються озброєні бійці.

Він дав короткий коментар для The New York Times, в якому заявив, що він — ньюйорківець, а тому не побоявся стрілянини.

«Ми живемо серед сирен і постійної активності. Мені не було страшно. Сотні агентів Секретної служби кидаються по столах і стільцях, і я хотів подивитися», — заявив Майкл Гланц.

У соцмережах чоловіка вже прозвали #saladman. Цей хештег став трендом у соцмережах.

Також він повідомив журналістам, що не опустився під стіл, як інші, бо в нього болить спина.

«Я не міг спуститися на підлогу, а якби я це зробив, їм довелося б викликати людей, щоб мене підняти. А я фанат гігієни. Я не міг полізти своїм новим білим смокінгом на брудну підлогу в Гілтоні», — додав Майкл Гланц.

У своєму наступному інтерв’ю Гланц сказав, що вважає безглуздою таку кількість уваги до себе, але він не проти, аби інші з нього посміялися.

Вже після евакуації Трампа та перших осіб США Дональд Трамп вийшов на пресконференцію, де пояснив, чому евакуація була такою повільною. За його словами, вона затрималася через те, що Трамп хотів подивитися, що насправді відбувається.

Стандартна процедура евакуації — 30 секунд, однак ця тривала значно довше.

«Справа була трохи в мені… Я хотів подивитися, що відбувається… Я був оточений відмінними фахівцями і, ймовірно, сам змусив їх діяти трохи повільніше. Я казав: зачекайте, зачекайте, дайте подивитись», — сказав Трамп.

