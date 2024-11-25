Третя людина померла внаслідок нового методу страти-"тортури": її останні слова шокували (фото)

Кері Дейл Грейсон був засуджений до смертної кари за жорстоке вбивство 1994 року.

У США стратили третього в'язня, засудженого до смертної кари, шляхом нового суперечливого методу.

Про це повідомляє LADbible.

50-річний Кері Дейл Грейсон був засуджений до смертної кари за жорстоке вбивство 37-річної автостопниці Вікі Дебліє 1994 року. Дебліє перебувала в штаті Теннессі, коли хотіла дістатися додому до своєї матері в Луїзіані, коли четверо людей підібрали її на машині. Вони відвезли Дебліє до ізольованого місця в лісі і напали на неї, а потім скинули зі скелі.

Грейсон став третьою людиною, яку в четвер, 14 листопада, стратили газом азоту у виправній установі Вільяма Голмана на півдні Алабами.

Суперечливий метод страти "азотна гіпоксія" передбачає вдихання азоту через респіратор, розміщений над носом і ротом ув'язненого, що вбиває його в результаті кисневого голодування.

58-річний Кеннет Сміт був першим, кого стратили через азотну гіпоксію на початку цього року, а 59-річний Алан Міллер став другою людиною в США, який помер таким шляхом.

Як повідомляється, о 18:33 за місцевим часом Грейсон задихнувся газом, який подавався через маску. Але перед смертю він промовив: "Щодо вас, то вам треба піти нах*й", - сказав він губернатору, який запитав, чи хоче він сказати щось наостанок. Потім він підняв обидва середні пальці вгору на начальника в'язниці.

Кері Дейл Грейсон / Фото: Alabama Department of Corrections

Досі лише в штаті Алабама використовували гіпоксію азотом для виконання смертного вироку.

Девід Мортон, почесний професор біомедичної науки та етики Бірмінгемського університету у Великій Британії, раніше застерігав від цього методу: "Він ефективний, але може спричинити сильний дистрес до непритомності та смерті. По суті, це метод удушення. Цілком ймовірно, що буде значна видова варіація, і ми не впевнені, що станеться з людьми. Експерименти на тваринах зазвичай використовуються як проксі для людей, але в цьому випадку, схоже, це не так – остаточний тест проводиться з використанням людини".

2018 року Алабама став третім штатом, поряд з Оклахомою і Міссісіпі, який дозволив використовувати газ азот для страти ув'язнених.

Нагадаємо, наймолодшу жінку, засуджену до смертної кари в США 30 років тому, досі не стратили. Відомо, чому вона досі перебуває в камері смертників.

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