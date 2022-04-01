Третя стать: від 11 квітня в паспорті США з’явиться новий гендерний маркер — "Х"

Маркер — "Х" означатиме неуточнену чи іншу гендерну ідентичність.

Від 11 квітня громадяни США зможуть у заяві на отримання паспорта не обирати жодної статі, незалежно від того, яка статева належність зафіксована у будь-яких інших документах. Для цього у графі "стать" вони можуть ставити "X".

Як повідомляє пресслужба Державного департаменту, наступного року ця можливість стане доступною і для інших документів.

"Після ретельного розгляду результатів проведеного дослідження та відгуків членів (ЛГБТ) спільноти ми дійшли висновку, що визначення гендерного маркера "X" у відкритих формах Держдепартаменту звучатиме так: "Неуточнена чи інша гендерна ідентичність", – пояснив держсекретар США Ентоні Блінкен.

На його думку, визначення "Х" виявляє повагу до приватного життя людей.

Держдеп зазначив, що продовжує тісно співпрацювати з партнерами з федерального уряду, "щоб забезпечити максимально комфортні умови для всіх власників паспортів, незалежно від їхньої гендерної ідентичності".

Він наголосив, що таке рішення є підтвердженням відданості справі просування та захисту свободи, гідності та рівності всіх людей.

Нагадаємо, в США 27 жовтня видали перший паспорт із позначенням статі "Х" для небінарних, інтерсекс та гендерно-неконформних людей.