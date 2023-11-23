Третя світова чи війна між НАТО і Росією: що кажуть політики та експерти — аналіз Time

Не так давно деякі американці боялися, що недосвідчений і мінливий президент Дональд Трамп розпочне Третю світову війну. Тепер же він будує свою заявку на повернення на посаду на тому, щоб її уникнути.

У нещодавньому електронному листі, присвяченому збору коштів, Трамп нарікав: “Мені справді боляче дивитися, як “Кривий Джо” — найслабший і найнекомпетентніший президент в історії — руйнує нашу країну, штовхаючи Америку на межу Третьої світової війни”. Під час передвиборчої кампанії він вихвалявся, що він “єдиний, хто може запобігти Третій світовій війні”.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Time, де автором проаналізовано, чому світові політики говорять про наближення Третьої світової і наскільки ймовірний такий сценарій.

Риторика глобальної війни

На тлі тривалих воєн між Росією та Україною, Ізраїлем та ХАМАСом побоювання щодо перспективи нової світової війни зростають, і Трамп — лише одна з політичних фігур, які використовують таку похмуру риторику. Зліва, справа і навіть у Білому домі привид глобального конфлікту, якого не було майже 80 років, виявляється корисним риторичним інструментом, навіть якщо це порівняння, на думку істориків, не є доречним для поточного моменту.

“Я думаю, що це риторика, яка виходить далеко за межі можливостей реальності підтримувати її”, — каже Джей Вінтер, військовий історик 20-го століття і почесний професор Єльського університету.

Опитування, проведене Американською психологічною асоціацією невдовзі після вторгнення Росії в Україну минулого року, показало, що майже 7 з 10 американців побоюються, “що ми перебуваємо на початковій стадії Третьої світової війни”, і ці настрої заохочуються союзниками російського президента Володимира Путіна.

З того часу організація не ставила цього питання, але початок війни на Близькому Сході, схоже, знову викликає ці побоювання; в інтерв'ю виданню The Hill цього місяця сенатор-демократ від штату Вірджинія Тім Кейн сказав: “Мені довелося відповісти на питання людей, на яке мені ніколи не доводилося відповідати за 30 років публічного життя, а саме: чи може це бути Третя світова війна?”.

Аргументи і факти

Трамп не єдиний, хто грає на цих страхах. Біотехнологічний підприємець Вівек Рамасвамі, суперник республіканців, найбільш близький до колишнього президента, провів цього місяця в Маямі мітинг “Зупинимо Третю світову війну”. Днем пізніше губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті також згадав про світову війну на третіх дебатах у штаті.

“Давайте згадаємо останній раз, коли ми відвернулися від стрілецької війни в Європі. Це дало нам лише кілька років, — сказав він зі сцени. — А потім 500 000 американців були вбиті в Європі, щоб перемогти Гітлера”.

Цей аргумент не обмежується лише республіканцями. Різні ліві діячі згадують про побоювання третьої світової війни, критикуючи ізраїльські бомбардування Гази. Коли минулого місяця журнал TIME запитав доктора Корнела Веста, який розпочав незалежну президентську кампанію, чи є другий термін Байдена кращим за другий термін Трампа, він відповів: “Чи є Третя світова війна кращою за Другу громадянську війну?”.

Сам Байден має давню звичку посилатися на привид ще однієї світової війни. Незабаром після вторгнення Росії в Україну минулого року президент, як стверджують, сказав помічникам: “Ми намагаємося уникнути Третьої світової війни”, згідно з повідомленням газети The New York Times минулого року. З тих пір він і його помічники публічно повторювали цю тезу, хоча в останні місяці рідше, ніж його конкуренти.

Джон Гербст, колишній посол в Україні, а нині старший директор Євразійського центру Атлантичної ради, запропонував адміністрації Байдена бути обережнішими у виборі слів.

“Немає нічого поганого в тому, щоб під час закритих урядових консультацій сказати: “Ми, очевидно, не хочемо Третьої світової війни”, — сказав він. — Але в той же час ми повинні говорити: “У нас є життєво важливі інтереси в цій війні, і ми повинні переконатися, що ці життєво важливі інтереси будуть захищені”.

Скептицизм експертів

Мало хто з експертів вважає, що заламування рук з приводу Третьої світової війни означає, що ми стоїмо на порозі такої кризи. Хоча існують розбіжності щодо того, що таке світова війна, вона, як правило, включає в себе два великі силові блоки країн, які борються за домінування, з численними країнами на кожній стороні, які беруть до рук зброю один проти одного на більш ніж одному театрі військових дій.

У вересні 1939 року журнал TIME, можливо, першим назвав конфлікт, що розпочався того місяця, “Другою світовою війною”, але інші передбачали, що вона може вибухнути. У 2015 році П.В. Сінгер і Август Коул, два письменники з досвідом у сфері національної безпеки, в есеї для TIME розмірковували про те, як може виглядати Третя світова війна, передбачаючи, що “захоплення Росією земель в Україні” і зростання напруженості у відносинах з Китаєм можуть призвести до ще однієї глобальної битви, яка розгорнеться в космічному і кіберпросторі.

Наразі, за словами експертів, не схоже, що нинішні битви піднімаються до рівня нової світової війни.

“Я поки що не бачу достатнього взаємозв'язку між кризами і конфліктами, щоб викликати подібне занепокоєння”, — говорить Майкл О'Хенлон, старший науковий співробітник Інституту Брукінгса і директор з досліджень у сфері зовнішньої політики.

Війна між НАТО і Росією?

Вінтер зазначає, що оскільки ядерна зброя міцно асоціюється з Другою світовою війною, багато людей, можливо, проводять цей зв'язок по відношенню до гравців у російсько-українському та ізраїльсько-хамасівському конфліктах. Росія має ядерну зброю, Ізраїль, як передбачається, має, а Іран, який підтримує угруповання, що воювали з американськими військами протягом останніх тижнів, має власну ядерну програму.

Проте навіть така міжнародна реакція, яка може бути наслідком ядерної атаки, не обов'язково призведе до світової війни, кажуть експерти. На їхню думку, більш вірогідною є війна між НАТО і Росією, але всі люди, з якими спілкувався TIME, вагалися, чи варто називати навіть цей потенційний конфлікт світовою війною.

Чому у Заходу є побоювання?

Тим не менш, протягом кількох місяців після вторгнення Росії в Україну минулого року союзники Кремля часто припускали, що Третя світова війна вже розпочалася. Відтоді вони періодично попереджають, що світова війна неминуча.

“Це інформаційна стратегія Кремля, яка полягає в тому, щоб підкреслити ризики війни для Заходу і спробувати використати це як спосіб зменшити підтримку України”, — каже Брайан Фредерік, старший політолог корпорації RAND. Він додає, що Україна також іноді реагує, згадуючи цей термін, а президент Володимир Зеленський намагається згуртувати союзників, попереджаючи, “що якщо Росія не зупиниться тут, вона буде продовжувати йти далі, і це призведе до Третьої світової війни”.

В Америці деякі з тих, хто висловлює занепокоєння щодо нової світової війни, можливо, висловлюють законні побоювання щодо занадто глибокого втягування в конфлікт за кордоном. Але сенсаційність цього терміну може затьмарити цю делікатну дискусію.

“Звичайно, є люди, які щиро стурбовані ризиками ескалації конфлікту і потенційною можливістю втягнути в нього Сполучені Штати, навіть якщо вони також підтримують Україну”, — каже Фредерік. Але він стверджує, що більшість цих людей не використовують термін “Третя світова війна”.

“Я маю на увазі, що “Третя світова війна” — це термін, який викликає асоціації, але не має чіткого визначення”, — каже він.

Ті, хто його вживає, здебільшого намагаються привернути увагу виборців, викликаючи сильну реакцію, і в деяких випадках не зовсім негативну, каже Вінтер.

“Якщо ви бачите емоційну привабливість терміну “світова війна” як такого, що повертає покоління дідів... найкращі моменти, але також і найбільше зло, тоді, я думаю, ви зрозумієте його привабливість”, — каже Вінтер.

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