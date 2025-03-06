Третя світова і сумний прогноз для українців: яким може бути світ 2035 року – аналіз Daily Mail

Було опитано майже 400 політичних аналітиків, і 40% з них припускають, що велика війна за участю таких держав, як США, Китай чи Росія, вибухне 2035 року.

Третя світова війна неминуча і, ймовірно, почнеться протягом наступних 10 років.

Про це пише Daily Mail.

Нове опитування 357 політичних експертів оцінило майбутнє людства, причому четверо з 10 експертів (40,5%) сказали, що велика війна за участю таких держав, як США, Китай чи Росія, вибухне 2035 року.

Більшість тих, хто вважає, що наближається нова світова війна, сказали, що вона, найімовірніше, включатиме ядерну зброю та битви в космосі. Найпомітнішим прикладом, який спонукає респондентів до таких прогнозів, може бути створення президентом Дональдом Трампом Космічних сил США 2019 року.

За словами трьох із 10 експертів, другою найбільшою загрозою для світу 2035 року буде зміна клімату.

Лише 1,7 відсотка респондентів сказали, що нова пандемія буде найбільш тривожною кризою, яка вплине на населення планети, і лише 5,1 відсотка вважають, що зростання фінансової кризи скалічить світ до 2035 року.

Протягом наступних 10 років політтехнологи також прогнозують, що війна не закінчиться добре для українців, економічне й дипломатичне домінування Америки впаде, а глобальні демократії продовжуватимуть відступати, скочуючись у "демократичну депресію".

"62 відсотки респондентів очікують, що світ через десять років буде гіршим, ніж сьогодні, і лише 38 відсотків передбачають, що він буде кращим", – заявила команда Atlantic Council.

Порівняно з опитуванням Atlantic Council Global Foresight 2024 року, зараз усе менше респондентів вірять, що США залишаться домінантною економічною силою світу до 2035 року – зниження від 52 до 49 відсотків.

Китай може очолити союз країн на противагу Заходу

Майже половина опитаних (47,4%) вважають, що Китай очолить новий альянс, який офіційно пов’яже його з Росією, Іраном і Північною Кореєю.

Китай, Росія та Іран вже є частиною міжурядової організації під назвою БРІКС, яка складається з 10 країн. Стратеги побоюються, що БРІКС незабаром може конкурувати з Великою сімкою (G7), до складу якої входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США.

Що стосується основних гравців цієї нової коаліції, опитування показує, що майже 65 відсотків певною мірою або повністю погоджуються з тим, що Китай спробує вторгнутися на Тайвань. Це на 15 відсотків більше, ніж торік.

Ймовірна війна Росії проти НАТО

Водночас 45 відсотків експертів бачать, що Росія вступить у війну з НАТО протягом наступного десятиліття.

"Серед респондентів, які очікують нової світової війни протягом наступного десятиліття, 69 відсотків очікують прямого зіткнення між Росією та НАТО", – йдеться в повідомленні.

На Близькому Сході нове дослідження малює складну картину навколо Ізраїлю та його поточних конфліктів у регіоні.

Раніше Дональд Трамп дав прогноз щодо початку Третьої світової війни.

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